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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı

İHA

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi SamsunAnkara karayolu Toybelen mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nizamettin Çelik idaresindeki 41 ADY 501 plakalı otomobil kırmızı ışıkta duran Engin Demiray yönetimindeki 34 ACP 852 plakalı otomobile çarptıktan sonra yolun sol şeridinde kırmızı ışıkta duran Muharrem Düzel idaresindeki 06 COV 35 plakalı kamyonetin sağ yan kısmına vurdu. Kazada, Fatma Sürmeli (38), Umut Sürmeli (7), Güler Çelik (24) ve Akif Demir Çelik yaralandı. Yaralılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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