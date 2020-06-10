Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı

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Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi SamsunAnkara karayolu Toybelen mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nizamettin Çelik idaresindeki 41 ADY 501 plakalı otomobil kırmızı ışıkta duran Engin Demiray yönetimindeki 34 ACP 852 plakalı otomobile çarptıktan sonra yolun sol şeridinde kırmızı ışıkta duran Muharrem Düzel idaresindeki 06 COV 35 plakalı kamyonetin sağ yan kısmına vurdu. Kazada, Fatma Sürmeli (38), Umut Sürmeli (7), Güler Çelik (24) ve Akif Demir Çelik yaralandı. Yaralılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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