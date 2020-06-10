Samsun'da otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı

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Samsun'da meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı.

Kaza, Samsun'un Alaçam ilçesi SamsunSinop karayolu 76. kilometresinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih T. yönetimindeki 16 AFS 174 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmekte olan 7 yaşındaki Gökçe Kaya'ya çarptı. Kazada ağır yaralanan Gökçe Kaya 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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