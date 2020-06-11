Çarşamba’da ‘kenevir’ operasyonu

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Samsun’un Çarşamba ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 91 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı Ağcagüney Karakol Komutanlığı’nca gerçekleştirilen istihbari çalışmalar neticesinde Çarşamba ilçesi Gökçeçakmak Mahallesi’nde bir arazide yapılan aramalarda uzunluğu 2530 santimetre arasında olduğu öğrenilen 91 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Olayla ilgili F.T. isimli şahıs gözaltına alınarak Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Gözaltı işlemlerinin ardından F.T., Çarşamba Adliyesi’ne sevk edildi.

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