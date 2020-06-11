Servet Gündoğdu: “Sinema sanatı yargı değil, belirsizlik üretir”

Samsun Üniversitesi(SAMÜ) Düşünce ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSAM) bünyesinde "Fragmanter Film Okumaları" başlıklı etkinlikler dizisi, Dr. Servet Gündoğdu eşliğinde "A Hidden Life / Gizli Bir Yaşam" filmi üzerinden yapılan program ile başladı. Online bir platform üzerinden gerçekleştirilen programda, Dr. Servet Gündoğdu’nun kurgu ve ahlak bağlamındaki film analizi ile katılımcıların aktif soru ve yorumları birleşerek film çeşitli yönleriyle tartışıldı.

Konuşmasına filme dair zihninde oluşan temel soruyla başlayan Dr. Gündoğdu, filmin mutlak kötünün karşısında durmanın kişiyi mutlak iyi kılıp kılmayacağını sorguladığını ifade etti. Gündoğdu, “Filmin baş karakteri Franz, masumların öldürüldüğünü düşünerek Nazi ordusuna katılmayı reddeder. Ancak filmde, 2007 yılında Franz’ın Papa 16. Benedictus tarafından aziz ve şehit ilan edildiği bilgisi yoktur. Devletin hain, kilisenin ise oldukça geç de olsa aziz ilân ettiği Franz için üçüncü bir ihtimal söz konusu olabilir mi? Franz’ın hayatını 2019 yılında beyaz perdeye taşıyan Malick’in kurgusal eseri, sinema sanatının doğasına uygun şekilde, bu noktada yeni bir yargı yerine giderilmesi güç belirsizlikler üretir" dedi.

Tree of Life (Yaşam Ağacı) filmiyle yaygın bir ilgiye kavuşan Terrence Malick’in 2019 yapımlı A Hidden Life isimli filminin, hakkında konuşmaya ve düşünmeye değer birçok düzleme sahip olduğunu belirten Dr. Gündoğdu, filmin tarih, siyaset, din, sosyoloji ve bilhassa ahlak bağlamında yorumlanmaya açık olduğunu vurguladı. Yaşanmış bir olayı anlattığını söylese de onun bir sanat eseri ve kurgu olduğunu da ihmal etmemek gerektiğini ifade eden Dr. Gündoğdu, özetle filmin II. Dünya Savaşı'nda Naziler için savaşmayı reddeden dindar bir Avusturyalı Katolik köylü olan Franz Jägerstätter'in hayatını anlattığını belirtti.

Dr. Gündoğdu, konuşmasının devamında filmi analiz etti.

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