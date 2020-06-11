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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İçki şişesini çalıp, pantolonuna sokan hırsız kamerada

DHA

İçki şişesini çalıp, pantolonuna sokan hırsız kamerada

<br>Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) SAMSUN´da, girdiği tekel bayisinin buzdolabından çaldığı alkol şişesini pantolonunun içine gizleyen Ü.E. (23), polis ekiplerince yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. <br>İl Emniyet Müdürlüğü Denizevleri Polis Merkezi ekipleri, 8 Haziran'da Cumhuriyet Mahallesi´ndeki tekel bayisinden hırsızlık yapıldığı yönünde ihbar aldı. Adrese gelen ekipler, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemelerde, buzdolabından aldığı içki şişesini pantolonunun içine sakladığı görülen şüphelinin, Ü.E. olduğu tespit edildi. İş yeri sahibinin şikayetçi olmadığı Ü.E., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Ü.E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest kaldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA<br>2020-06-11 12:07:23<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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