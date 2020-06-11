Duyarlı vatandaş karacayı jandarmaya teslim etti

'Bu adamlar ne yapıyor?'

Altın fiyatları ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun’un Ayvacık ilçesinde bir vatandaş, yardıma ihtiyacı olduğunu düşündüğü karacaya sahip çıktı.

Ayvacık ilçesi Ortaköy Mahallesi’nde Fatih Kocaya isimli duyarlı bir vatandaş, yardıma ihtiyacının olduğunu düşündüğü yavru karacaya sahip çıkarak, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Durum üzerine jandarma ekipleri vatandaşın gözetimindeki karacayı alan jandarma personeli, Milli Parlar Müdürlüğü ekiplerine vererek gerekli bakımının yapılıp, doğaya salınmasını sağladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.