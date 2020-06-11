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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünya mirası Kızılırmak Deltası ziyaretçilerini bekliyor

İHA

Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından biri olan ve 1 Haziran'dan itibaren yeniden ziyarete açılan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, muhteşem doğası ve cıvıl cıvıl kuş sesleriyle ziyaretçilerini bekliyor.

Dünya mirası Kızılırmak Deltası ziyaretçilerini bekliyor

Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından biri olan ve 1 Haziran’dan itibaren yeniden ziyarete açılan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, muhteşem doğası ve cıvıl cıvıl kuş sesleriyle ziyaretçilerini bekliyor.
Samsun Büyükşehir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Mustafa Güler, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin araç trafiğine kapalı olduğunu, bisiklet ve akülü araçlarla ziyaret edilebildiğini belirtti. Korona virüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan ve 1 Haziran itibariyle yeniden açılan Kızılırmak Deltası, 56 bin hektarlık alanda yüzlerce kuş türü ve hayvan çeşidi ile herkesi hayran bırakıyor. Türkiye'nin en önemli biyolojik zenginlik alanlarından biri olarak dikkati çeken, yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Kızılırmak Deltası, 356 kuş, 554 bitki, 35 balık, 42 memeli, 260 omurgasız, 13 sürüngen ve 12 amfibi türüne yaşam alanı oluşturuyor.
2016 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, çok sayıda göl, sazlık ve ormanlık alanlarıyla her yıl 7 milyondan fazla göçmen kuşun rotasında yer alıyor. Nesli tehlikede olan ve nadir türleri barındırması nedeniyle Türkiye’nin 122 önemli alanından birisi olarak kabul edilen alanın, Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından da dünya genelindeki 35 kritik bölgeden biri olarak kabul edildiğini ifade eden Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Mustafa Güler, “Delta, Türkiye’de manda ve leylek popülasyonunun en yoğun yerlerden biri” diye konuştu.
Ülke genelinde popülasyonu düşen leyleklerin Kızılırmak Deltası’nda sayısının arttığını ve sezonda 920 çift üreme gerçekleştiğini dile getiren Güler, “Bu leyleklerin yüzde 97.2’si ağaçların üstüne yuva yapıyor. Özellikle yiyecek bolluğundan dolayı deltada yüksek üreme başarısına sahipler. Burada bulunan manda popülasyonu ise, bölgenin vazgeçilmez bir parçası. Manda türü açısından da en büyük popülasyona sahip olan bölgede 20 bin manda bulunmakta” ifadelerini kullandı.

Hedefimiz deltanın bir dünya markası haline gelmesi
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Mustafa Güler, bölgede hedeflerinin buranın bir dünya markası haline gelmesi olduğunu vurguladı. Yürütülen tüm çalışmalarla bölgenin doğal yapısının ve dengesinin korunmasına öncelik verildiğini kaydeden Güler, “Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki çalışmalarımız bir plan doğrultusunda ilerliyor. Öncelikle alanda gerekli düzenlemelerin yapılması ve ziyaretçi yönetimine yönelik altyapının tamamlanması hedeflenmiştir. Bu açıdan ziyaretçi merkezi, ürün satış birimleri, yürüyüş ve kuş gözlem alanları, bisiklet ve akülü araç alanları planlandı ve hayata geçirildi. Ziyaretçilerimizin alan içerisinde bisiklet, elektrikli motosiklet, akülü araçlarla dolaşımını sağlayacak, yürüyüş parkurlarının olduğu bir kurgu yapıldı. 1 Haziran itibariyle tüm hepsi hazır hale geldi ve ziyaretçilerimizi bekliyoruz” dedi.

4 bin bisiklet delta içerisinde ziyaretçiler tarafından kullanıldı
Kızılırmak Deltası’nı bir dünya markası yapmak için çalıştıklarını dile getiren Güler, yaptıkları çalışmalara değinerek şunları söyledi:
“Kurumlarımızla iş birliği halinde halkımızın da süreçten en yüksek faydayı sağlaması adına birçok çalışma yapıyoruz. Alanın yayalaştırılması ve ziyaretçi yönetimi çalışmalarımız sayesinde artık Kızılırmak Deltası doğal yaşamın canlandığı, ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunan, birçok doğa sporu etkinliği yapmaya elverişli bir ortam haline geldi. Özellikle araç trafiğine kapatılan bölge ailelerin bisiklet sürdüğü ilimizin önemli bir merkezi haline gelmeye başladı. Geçen yıl haziran ve temmuz aylarında yaklaşık 4 bin bisiklet delta içerisinde ziyaretçiler tarafından kullanıldı. Özellikle çocuklu ailelerin tercih ettiği 3 teker bisikletlerimiz sayesinde hayatında hiç bisiklet sürme deneyimi yaşamamış ziyaretçilerimiz de buna teşvik edildi.”

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