Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Samsun İl Temsilcisi Meral Kıvırcı, TÜBİTAK Marmara Teknokent yürütücülüğü ile KADEM, Bilişim Vadisi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) iş birliğinde gerçekleştirilecek olan “İnovasyonda Kadın 5. Girişimcilik Kampı”na Türkiye genelinde “Bir fikrim var ve ona hayat vermek istiyorum” diyen tüm kadın girişimcileri beklediklerini söyledi.

Meral Kıvırcı yaptığı açıklamada, “Günümüz girişimcilik dünyasında kadın girişimciler de erkekler kadar yer almakta ve başarılı kadın girişimcilerin de sayısı her geçen gün artmaktadır. Dünyada ve ülkemizde ekonomik kalkınmanın yolu girişimcilikten geçerken kadınların güçlendirilmesinin bir yolu da yine girişimcilikten geçmektedir. Bu bağlamda hem ekonomik kalkınma hem de kadınların güçlendirilmesi amacıyla kadın girişimcilik kampı gerçekleştirilecektir. Bu kampa, ‘Bir fikrim var’ diyen tüm kadın girişimciler davetlidir” dedi.

Proje destekleri hakkında bilgi veren Meral Kıvırcı, “Başvurular arasından değerlendirilerek kampa katılım sağlayan 30 aday arasından kamp sonunda yapılacak değerlendirmeyle en iyi 5 projeye 25 bin TL değerinde ayni veya nakdi proje desteği yapılacaktır. Bu destek şekli değerlendirmeyle ilk 5'e kalan proje sahipleri projelerini gerçekleştirmek istedikleri takdirde aşağıdaki şekilde olacaktır: TÜBİTAK Marmara Teknokent Kuluçka Merkezinde ilk bir yıl ücretsiz yer tahsis edilmesi, girişimcinin projesini gerçekleştirmek için ulusal ve uluslararası resmi kuruluşlardan destek alması halinde 25 bin TL’ye kadar nakdi destek verilmesi, Girişimcilik Kampı programından hibe desteği almaya hak kazanan adaylar ile ilgili olarak destek süresi bir yıl ile sınırlıdır. Adayların hibe desteği almaya hak kazanmalarından sonra ki 1 yıl içerisinde, resmi kuruluşlardan destek almamaları ya da aldıkları desteği TÜBİTAK Marmara Teknokent'e bildirmemeleri halinde, Girişimcilik Kampı'ndan alınan hibe destek miktarları gelecek yılın programına gelir kaydedilecektir” diye konuştu.



Eğitim başlıkları

Meral Kıvırcı, “İnovasyonda Kadın” temalı 5. Girişimcilik Kampı’nın temel eğitim başlıklarını şöyle açıkladı:

“Girişimcilik, StartUp, İnovasyon ve Süreç Yönetimi, Maliyet Analizi, Finansal Tablolar, Proje Yazımında Dikkat Edilmesi Gerekenler, İş Planı Hazırlama, Proje Döngüsü, İş Planı Proje Yazım Mentörlüğü, Startup Analizi Nasıl Yapılır?, Şirket Geliştirme ve Markalaşmanın Önemi, Markalaşma Sürecinde Uygulanacak Stratejiler, Patent ve Marka Tescili/İş ve Ticaret Hukuku, Etkili Sunum Teknikleri, Canvas Modeli Nedir?, Değer Teklifi Oluşturma ve Pazarlama.”

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