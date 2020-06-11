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Samsun'da 'Kovid-19'u yenen 190 kişi 'immün plazma' bağışladı

İHA

Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğünde korona virüsü (Kovid19) hastaları için toplam 190 'immün plazma' bağışında bulunuldu.

Samsun'da 'Kovid-19'u yenen 190 kişi 'immün plazma' bağışladı

Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğünde korona virüsü (Kovid19) hastaları için toplam 190 'immün plazma' bağışında bulunuldu.
Türk Kızılayı'nın kuruluşunun 152. yılı nedeniyle Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi. Kızılay Samsun Şubesi yönetimi, üyeler ve gönüllülerin katılımıyla yapılan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Türk Kızılayı Samsun Şube Başkanı Dr. Habip Demirel tarafından anıta çelenk konuldu.
Tören sonrası açıklamalarda bulunan Dr. Habip Demirel, her dönemde vatandaşın yanında olduklarına dikkat çekerek Türk Kızılayı'nın kuruluş yıl dönümünü şu sözlerle kutladı: “Kızılay’ın 152. yıl dönümü. Biz aslında yıl olarak bunu söylüyoruz. Ama bugün bize ulaşan gönüllülerle beraber biz 30 yaşındayız, 40 yaşındayız, 50 yaşındayız. Yani bize gönül bağı olan herkesle beraber o yaştayız.”
Türk Kızılayı'nın virüs sürecinde de her alanda hizmet verdiğine dikkat çeken Dr. Demirel, “Kızılay olarak hem kan merkezinde, hem afetlerde hem de özellikle bu korona virüsü döneminde çok yoğun bir çalışma yaptık. Halka ulaştık. Halkla beraber olduk. Halka Türk Kızılayı’nın büyük bir çabası, seferberliği ve yardımını ulaştırdık. Bu dönemde vefa sosyal destek grubuyla beraber Kızılay, gerçekten muhteşem bir vizyon sağladı. Sadece ekmekle ilgili 25 30 bin kişiye ulaştık. Bizim sayılarımız her gün çalıştığımız için değişiyor. Bundan dolayı biz 28 bini de bitirdik. 30 bini de bitirdik. 40 bine de ulaşacağız. Yani Samsun’da dokunmadık bir yer bırakmayacağız” dedi.

"Vatandaşlarımızı kan bağış noktalarımıza bekliyoruz”
Korona virüsü sürecinde kan bağışı oranlarının düştüğünü belirterek vatandaşa çağrıda bulunan Başkan Demirel, “Bu dönemde korona virüsünden dolayı insanlar dışarı çıkmaktan çekindiler. Bundan dolayı stoklarımızda düşme oldu. Ama sonradan yeniden Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık Bey'in büyük gayretleriyle Türkiye genelinde yeniden kampanyalar başladı. Bu kampanyalar içerisinde bugün Cumhuriyet Meydanı’nda yeni bir kampanya daha başlıyor. Onun için de vatandaşlarımızın hepsine çağrı yapıyorum. Kan ihtiyaçları olduğunda bunu önemini daha iyi anlayacaklardır. Hepsini kan bağış noktalarımıza bekliyoruz” diye konuştu.
İmmün plazma noktasında da yoğun bir çaba gösterdiklerini dile getiren Demirel, ”Türk Kızılayı bu dönemde immün plazma ile ilgili çok büyük bir çaba gösterdi. Büyük bir çalışma yaptı. Bununla ilgili şu an stoklarımızda plazmalar var. Şu ana kadar toplamda 190 civarında plazma bağışı var. 155’ini hastanelere gönderdik ve tedavi sürecinde çok etkin oldu. Samsun Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi bu konuda çok çalıştı. Onlara da buradan teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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