Arıcıların hedefi 3 yılda Türkiye’nin arı sütünde dışa bağımlılığını kaldırmak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Arıcıların hedefi 3 yılda Türkiye’nin arı sütünde dışa bağımlılığını kaldırmak

İHA

Samsun İli Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Kaplan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni projeleri ve arıcılara vereceği destekler ile yılda 20 ton arı sütü ithal eden Türkiye'nin arı sütü ihtiyacını karşılayabileceklerini söyledi.

Arıcıların hedefi 3 yılda Türkiye’nin arı sütünde dışa bağımlılığını kaldırmak

Samsun İli Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Kaplan, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni projeleri ve arıcılara vereceği destekler ile yılda 20 ton arı sütü ithal eden Türkiye’nin arı sütü ihtiyacını karşılayabileceklerini söyledi.
Her yıl nisanmayıs ayı içerisinde sağımına başlanan ve eylül ayına kadar hasadı devam eden arı sütü; bal, polen ve propolisten daha fazla gelir sağlıyor. Arı sütü, ilaç ve kozmetik sektöründe kullanılırken, vücuttaki ölü hücreleri canlandırması nedeniyle oldukça rağbet görüyor. Arı sütü ayrıca çocuğu olmayan çiftlerin de tercihlerinin başında yer alıyor. Özel kaşık kullanılarak, metal ile temas ettirilmeden renkli cam kaplara aktarılan arı sütü, ardından çok bekletilmeden dondurucularda muhafaza altına alınıyor.
Pandemi sürecinde devletin arıcıların yanında olduğunu ve üretimde hiçbir engelle karşılaşmadıklarını ifade eden Samsun İli Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Kaplan, bakanlık tarafından yapılacak yeni projeler ile de arı sütü üretimine ağırlık vereceklerini belirterek açıklamalarda bulundu.
Korona virüsü kısıtlamasının olduğu günlerde bile arıcıların üretime devam ettiğini ifade eden Başkan Rasim Kaplan, “Bu pandemi sürecinde Türkiye’de tarım ve üretim ön plana çıktı. Sürecin yönetilmesinde tarım ve arıcılıkla uğraşan üreticiler korona virüsünden çok etkilenmedi. Üretime engel olacak hiçbir yasal engelle karşılaşmadık. Samsun özelinde alınan kararlarda da büyük kolaylık sağlandı. İlimiz ve il dışından gelen gezginci arıcılara kolaylıklar sağlandı. Bal üretimi ve kovan varlığı sayısında Çin dünya 1.’si, Türkiye ise dünya 2.’si olarak dikkat çekiyor. Şu anda arıcılarımız yaylalarda. Arıcılık faaliyetleri şu anda çok verimli şekilde yürütülüyor. Bu süreçte arıcılar faaliyetlerini çok rahat bir şekilde yürüttü. İlimizde bal peteği üretilmemesine rağmen yapılan kolaylık sayesinde bal peteği üretilen illerden arıcılarımıza bal peteği ulaştırıldı. Arıcılık malzemeleri satış yapılan yerlere eksiksiz ulaştırıldı ve arıcılar bir mağduriyet yaşamadı” dedi.

“Bakanlık projeleri ile arı sütü üretimi artacak”
Arı sütü üretimi ile alakalı yeni projelerin gündemde olduğunun altını çizen Rasim Kaplan, “Salgın sürecinde Tarım ve Orman Bakanımız bizlerle konferans yöntemi ile görüştü. Samsunlulara müjdesi olduğunu ifade etti. Arı sütü ile ilgili bakanlık projesinin Samsun’u da kapsadığını söyledi. ‘Tarımın Sultanları Sahada’ diye bir proje düşünülüyor. Türkiye genelinde ortalama bin 500 kişiye arı sütü projesiyle ilgili destek verilecek. Samsun’da ki arıcılardan kaç tanesinin bundan yararlanacağı henüz belli değil. Şu anda Samsun’da da arı sütü üreten arıcılar var. Bakanımıza da söyledik. ‘Bin 500 kişiye destek verilirse 3 yılda Türkiye’nin arı sütü ihtiyacını karşılayabiliriz’ dedik” diye konuştu.

“Türkiye yılda 20 ton arı sütü ithal ediyor, 3 yılda bunu karşılamak istiyoruz”
Türkiye’nin arı sütü ihtiyacını karşılamak için çaba sarf ettiklerini vurgulayan Kaplan, şunları söyledi:
“Şu anda Türkiye’ye yurt dışından yılda 20 ton kayıtlı arı sütü giriyor. Bu ciddi bir rakam. Katma değeri yüksek olan arı sütü çok büyük bir rakamlar tutuyor. Arı sütünün kilosu 10 bin TL civarında satılıyor. Bakanımız da müjdeyi verdi. İnşallah yapılacak projenin finansal kısmını il müdürlüklerimize aktardıkları zaman biz de birlikler olarak devletimize verdiğimiz sözü yerine getireceğiz. 3 yılda Türkiye’nin arı sütü ihtiyacını karşılayacağız ve Türkiye’nin arı sütünde dışa bağımlılığı kalmayacak. Bal üretimi ve kovan varlığı tarafından dünyada 2. sırada olmamıza rağmen arı sütünde dışa bağımlı olmamız tartışılır. Biz bu konuda geç kalmışız. İnşallah yeni projeler ile arı sütü konusunda da dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olacağız.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarım ve Orman Müdürlüğünden ‘kene’ uyarısı
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Müdürlüğünden ‘kene’ uyarısı
Tekkeköy Belediyesinden çiftçilere büyük destek
YEREL HABERLER Tekkeköy Belediyesinden çiftçilere büyük destek
Samsun'da 'Kovid-19'u yenen 190 kişi 'immün plazma' bağışladı
YEREL HABERLER Samsun'da 'Kovid-19'u yenen 190 kişi 'immün plazma' ...
Samsun'da silahla yaralamaya 2 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da silahla yaralamaya 2 gözaltı
Sınava girecek öğrencilere psikolojik destek
YEREL HABERLER Sınava girecek öğrencilere psikolojik destek
İnovasyonda Kadın 5. Girişimcilik Kampı
YEREL HABERLER İnovasyonda Kadın 5. Girişimcilik Kampı
Dünya mirası Kızılırmak Deltası ziyaretçilerini bekliyor
YEREL HABERLER Dünya mirası Kızılırmak Deltası ziyaretçilerini ...
Samsun'da uyuşturucu operasyonu zanlıları adliyede
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu operasyonu zanlıları adliyede
Duyarlı vatandaş karacayı jandarmaya teslim etti
YEREL HABERLER Duyarlı vatandaş karacayı jandarmaya teslim etti
Uyuşturucu ticaretinden 8 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretinden 8 kişi adliyeye sevk edildi
Mağazadan kıyafet hırsızlığına 2 gözaltı
YEREL HABERLER Mağazadan kıyafet hırsızlığına 2 gözaltı
İçki şişesini çalıp, pantolonuna sokan hırsız kamerada
YEREL HABERLER İçki şişesini çalıp, pantolonuna sokan hırsız ...
Servet Gündoğdu: “Sinema sanatı yargı değil, belirsizlik üretir”
YEREL HABERLER Servet Gündoğdu: “Sinema sanatı yargı değil, ...
Çarşamba’da ‘kenevir’ operasyonu
YEREL HABERLER Çarşamba’da ‘kenevir’ operasyonu
Samsun’da uyuşturucu madde ticaretinden 4 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Samsun’da uyuşturucu madde ticaretinden 4 şüpheli ...
Prof. Dr. Yusuf Demir: “Tarımda kullanılan suyun yüzde 60’ı israf”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Yusuf Demir: “Tarımda kullanılan suyun ...
Bu mahallede telefonlar çekmiyor Vatandaşlar cep telefonu ile görüşmelerini tepe ve çatılara çıkarak gerçekleştiriyor
YEREL HABERLER Bu mahallede telefonlar çekmiyor Vatandaşlar cep ...
Bir çift geyik 75 geyik oldu 36 yıldır geyik üretip doğaya salıyor
YEREL HABERLER Bir çift geyik 75 geyik oldu 36 yıldır geyik üretip ...
Rektör Aydın: “Türk Kızılayı’na inancımız tam”
YEREL HABERLER Rektör Aydın: “Türk Kızılayı’na inancımız tam”
Samsun'da otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı
Samsun’da ‘Aleyna Çakır’ için eylem
YEREL HABERLER Samsun’da ‘Aleyna Çakır’ için eylem
Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X