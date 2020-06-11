Samsun'da uyuşturucu operasyonu zanlısı 3 kişi tutuklandı

Samsun'da polis tarafından düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 3'ü mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şatıyla serbest bırakıldı.



Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak suçları ve arz ile mücadele kapsamında il merkezinde yaptıkları 3 ayrı operasyonda toplam 15 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 1 kişi yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Toplam 11 şüpheli ise 'uyuşturucu kullanmak' suçundan yapılan işlemlerinin ardından emniyetten salıverildi.



Gözaltına alınan şüpheliler ile birlikte 2 bin 819 kapsül sentetik ecza hap, 1 kilo 24 gram bonzai, 1 adet hassas terazi, 1 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 9 adet 7,65 mm çapında tabanca fişeği, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen toplam 6 bin lira para ele geçirildi. Narkotik Şubedeki işlemleri tamamlanan E.K., Y.D. ve M.K. ile yaşı küçük olan G.B. bugün "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. E.K., Y.D. ve M.K. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, G.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.