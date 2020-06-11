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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da silahla yaralamaya 1 tutuklama

İHA

Samsun'da bir kişinin silahla yaralanması olayıyla ilgili 1 kişi tutuklanırken, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da silahla yaralamaya 1 tutuklama

Samsun'da bir kişinin silahla yaralanması olayıyla ilgili 1 kişi tutuklanırken, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan F.Ö. yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan F.Ö. tedavi altına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili O.G. (20) ve M.A.'yı (17) gözaltına aldı. M.A. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polisteki işlemleri tamamlanan O.G. ve M.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, O.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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