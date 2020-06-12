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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da DEAŞ operasyonu: 10 yabancıya gözaltı

İHA

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 10 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da DEAŞ operasyonu: 10 yabancıya gözaltı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 10 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin tespitine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamasında İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışmalar sonucunda Irak’ta bulundukları dönemlerde DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen ve Samsun'da ikametleri bulunan Irak uyruklu 10 şahsa yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri ile koordineli olarak İlkadım ilçesinde bulunan 10 farklı adreste saat 06.00 sıralarında gerçekleştirilen operasyonda yabancı uyruklu 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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