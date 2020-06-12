Fındık çiftliğinde üretim artıyor OKE iştiraki ile Bafra’da 300 dönüme kurulan çiftlik de fındıklar dalları süslüyor Yerli ve milli enerji ile tarıma da destek sağlanacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fındık çiftliğinde üretim artıyor OKE iştiraki ile Bafra’da 300 dönüme kurulan çiftlik de fındıklar dalları süslüyor Yerli ve milli enerji ile tarıma da destek sağlanacak

İHA

Dünya fındık üretim ve ihracatının büyük kısmını elinde bulunduran Türkiye'nin Samsun'un Bafra ilçesinde kurulan ilk fındık çiftliğinde üretim artıyor. Yerli ve milli enerji üreten ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan'ın yaptığı Oltan Köleoğlu Enerji'nin (OKE) iştiraklerinden olan ŞGK Köleoğlu çiftliğinde dallardaki fındıklar her geçen yıl artıyor.

Fındık çiftliğinde üretim artıyor OKE iştiraki ile Bafra’da 300 dönüme kurulan çiftlik de fındıklar dalları süslüyor Yerli ve milli enerji ile tarıma da destek sağlanacak

Dünya fındık üretim ve ihracatının büyük kısmını elinde bulunduran Türkiye’nin Samsun’un Bafra ilçesinde kurulan ilk fındık çiftliğinde üretim artıyor. Yerli ve milli enerji üreten ve Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan’ın yaptığı Oltan Köleoğlu Enerji’nin (OKE) iştiraklerinden olan ŞGK Köleoğlu çiftliğinde dallardaki fındıklar her geçen yıl artıyor.
Köseli köyü sınırları içinde kalan yaklaşık 300 dönümlük alana 2015 yılında tek gövde sistemi ile dikilen Yomra Sivrisi türündeki fındıkların dallarında çotanaklar bu yıl daha fazla oluşuyor. Bir dönem Türk fındığının en büyük ihracatçısı konumunda olan Oltan Gıda’nın ortaklarından Şükrü Güngör Köleoğlu adına kurulan ve modern tarım uygulamalarının çevreci bir anlayışla gerçekleştirildiği çiftlik sektörde Türkiye’de örnek gösterilen projelerin ilk sırasında yer alıyor.
Geçmişte Ziraat Odaları Başkanlığı da yapmış, halen Keşap Fındık Üreticileri Birliği Başkan yardımcılığını da yürüten Özer Akbaşlı’nın koordinatör olarak görev yaptığı çiftlik Türkiye’nin en önemli tarımsal ihraç ürünü olan fındıkta da üretim ve kalitenin artmasına öncülük yapıp, örnek oluyor. Özer Akbaşlı, Oltan Köleoğlu Enerji’nin Türk fındığına talebin arttığı son yıllarda bunu karşılamak için büyük çaba içine girip, yatırımlar yaptığına işaret ederek, halen dekar başına 100 kilogram olan Türkiye üretimini 400500 kilograma çıkarılması hedefine hizmet ettiklerini bildirdi.

"Enerji de, fındık da kazanım sağlayacak"
OKE’nin enerji sektörünü dışa bağımlı olmaktan kurtarmak için çalışmalar yaparken, aynı zamanda ülkemize milyarlarca dolar döviz kazandıran fındıkta da üretimi arttırıp üreticisinden tüccarına sanayicisinden ihracatçısına kadar da kazanım sağlamak için yatırım yaptığını belirten Akbaşlı, "Tıpkı yenilenebilir enerjide olduğu gibi, fındıkta da öncü ve örnek olmayı firma kendine hedef seçmiştir. Kurulan enerji santralleri gibi fındık çiftliği de çevreye ve o çevrede yaşayanlara kazanım sağlayan projelerdir. Biz bu çiftlikte de sertifikalı fidan yetiştiriciliği başta olmak üzere, çocuk işçiliğinin önlenmesi, tarımda çalışanların sosyal statülerinin düzenlenmesi, hasat ve harman işlemlerinde verimliliğin sağlanması, uygun depolama şartlarının oluşturulması, pazarın istediği kriterlerde üretimin sağlanması gibi birçok yeniliğin bir arada yapılabildiği bir işletme modeli oluşturduk. Çiftlik kurulması ile birlikte çevredeki tarım arazilerinin de korunması çalışmalarına katkıda bulunuyoruz” dedi.

"Yerli ve milli kaynaklara karşı çıkanlar"
Oltan Köleoğlu Enerji’nin iştirakiyle kurulan çiftlikle, amaçlarından birinin de, ülkemiz fındık yetiştiriciliğindeki geleneksel üretim teknikleri yerine, modern ve makinalı üretim tekniği kullanarak birim alandan daha fazla ürünü en düşük maliyetle alınabileceğini orta koyarak, Türkiye’yi dışarıdan alan değil, dışarıya satan ülke konumuna getirmek olduğunu ifade eden Özer Akbaşlı, “Misyonumuz, tıpkı enerjide olduğu gibi yeni teknoloji ve sistemleri kullanarak üreticilerimize, dolayısıyla ülkemize kazanım sağlamaktır. OltanKöleoğlu Enerji yerli ve milli kaynakların çevreci bir anlayışla ekonomimize kazanım sağlaması için çaba gösterirken, bunları görmemezlikten gelen art niyetli çevrelere de gerçekleri göstermektedir” diye konuştu.
Türk fındığında örnek olarak çığır açma hedefine yönelik kurulan çiftlikte Yomra Sivrisi olarak adlandırılan fidanlar 7x7 aralığı ile dikildi. Yaklaşık 5 bin tek gövde fındık ağacının yer aldığı ve geçtiğimiz yıl azda olsa ürün vermeye başlayan bahçede tam üretim 2024 yılında gerçekleşecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da DEAŞ operasyonu: 10 yabancıya gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da DEAŞ operasyonu: 10 yabancıya gözaltı
Irmağa düşerek yaralandı, sedyeye yatmamak için direndi
YEREL HABERLER Irmağa düşerek yaralandı, sedyeye yatmamak için ...
Karadeniz'in bereketli ovasında çeltik mesaisi
YEREL HABERLER Karadeniz'in bereketli ovasında çeltik mesaisi
Sanatını Alaçam duvarlarına işliyor
YEREL HABERLER Sanatını Alaçam duvarlarına işliyor
'Amazon kadınlar efsanesi' bu köyde yaşatılıyor
YEREL HABERLER 'Amazon kadınlar efsanesi' bu köyde yaşatılıyor
'Kuraklık' riskine karşı su tasarrufu çağrısı
YEREL HABERLER 'Kuraklık' riskine karşı su tasarrufu çağrısı
Babasının katilini, 15 yıl sonra aynı yerde öldürdü
YEREL HABERLER Babasının katilini, 15 yıl sonra aynı yerde öldürdü
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama, 7 adli kontrol
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama, 7 ...
OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü akreditasyon belgesini aldı
YEREL HABERLER OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ...
Samsun'da silahla yaralamaya 1 tutuklama
YEREL HABERLER Samsun'da silahla yaralamaya 1 tutuklama
Samsun'da uyuşturucu operasyonu zanlısı 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu operasyonu zanlısı 3 kişi ...
Babasını öldüren komşusunu 15 yıl sonra öldürdü
YEREL HABERLER Babasını öldüren komşusunu 15 yıl sonra öldürdü
Arıcıların hedefi 3 yılda Türkiye’nin arı sütünde dışa bağımlılığını kaldırmak
YEREL HABERLER Arıcıların hedefi 3 yılda Türkiye’nin arı sütünde ...
Tarım ve Orman Müdürlüğünden ‘kene’ uyarısı
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Müdürlüğünden ‘kene’ uyarısı
Tekkeköy Belediyesinden çiftçilere büyük destek
YEREL HABERLER Tekkeköy Belediyesinden çiftçilere büyük destek
Samsun'da 'Kovid-19'u yenen 190 kişi 'immün plazma' bağışladı
YEREL HABERLER Samsun'da 'Kovid-19'u yenen 190 kişi 'immün plazma' ...
Samsun'da silahla yaralamaya 2 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da silahla yaralamaya 2 gözaltı
Sınava girecek öğrencilere psikolojik destek
YEREL HABERLER Sınava girecek öğrencilere psikolojik destek
İnovasyonda Kadın 5. Girişimcilik Kampı
YEREL HABERLER İnovasyonda Kadın 5. Girişimcilik Kampı
Dünya mirası Kızılırmak Deltası ziyaretçilerini bekliyor
YEREL HABERLER Dünya mirası Kızılırmak Deltası ziyaretçilerini ...
Samsun'da uyuşturucu operasyonu zanlıları adliyede
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu operasyonu zanlıları adliyede
Duyarlı vatandaş karacayı jandarmaya teslim etti
YEREL HABERLER Duyarlı vatandaş karacayı jandarmaya teslim etti
Uyuşturucu ticaretinden 8 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretinden 8 kişi adliyeye sevk edildi
Mağazadan kıyafet hırsızlığına 2 gözaltı
YEREL HABERLER Mağazadan kıyafet hırsızlığına 2 gözaltı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X