Samsun’da sınav tedbirleri açıklandı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç başkanlığında toplanan ÖSYM Samsun İl Sınav Koordinasyon Kurulu tarafından Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) ve Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) ilişkin bir takım tedbirler alındı.

Buna göre sınav yapılacak tüm fakülte ve okul binalarındaki sınıflar, lavabolar ve koridorlar sınav öncesi temizlenerek havalandırılacak, adayların oturacağı sıralar, temas edebilecekleri kapı ve pencere kolları dezenfekte edilecek, lavabolarda yeterince sıvı el sabunu ve peçete bulundurulacak. Adayların binalara alınmasında sosyal mesafe kuralı uygulanacağından adayların aileleri, yakınları okul bahçelerine, fakülte binaları etrafına ve derslikler yakınına alınmayacak. Arzu eden adaylar ve görevliler kendi maske ya da siperliği ile gelebilecek, şeffaf eldivenini takabilecek ve üzerinde yazı bulunmayan dezenfektanını yanında getirebilecek. Sınava maskesiz gelen adaylar ve görevlilere bina girişinde ücretsiz maske ve dezenfektanlı el mendili verilecek.

Adayların aranmasında görevli olan memurlar maskeli ve eldivenli olacak. Adayların ve görevlilerin aranması detektör ile yapılacak. Sınavların olduğu günlerde; adayların karşılaşabilecekleri herhangi bir sağlık sorununa karşı hızlı müdahale için Canik, İlkadım, Atakum ve Kurupelit kampüsünde birer adet tam donanımlı ambülans hazır bekletilecek. ÖSYM sınav kuralı gereği resimli geçerli kimlik ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar kesinlikle binalara alınmayacak. Adayların sınav günü mutlaka geçerli kimlik ve sınava giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları zorunlu. Adayların, fotoğraflarının bulunması gereken sınava giriş belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmeleri gerekmekte. Ayrıca ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler haricinde belgenin ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vesaire bulundurulmaması gerekmekte.

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) için SamsunAtakum Nüfus Müdürlüğü 14 Haziran 2020 Pazar günü sabah 07.0010.00 saatleri arasında açık olacak. 2728 Haziran 2020 Cumartesi ve Pazar günleri üç oturum halinde gerçekleşecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için ise Samsun ili ve ilçelerindeki tüm Nüfus Müdürlükleri sınav tarihlerinde, 07.0017.00 saatleri arasında açık olacak. Herhangi bir nedenle T.C. kimlik kartı bulunmayan veya kaybeden adaylar Nüfus Müdürlüklerinden fotoğraflı, imzalı ve mühürlü "Geçici Kimlik Belgesi"ni alabilecek. Bu Geçici Kimlik Belgesi sınav için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecek. Ancak, sürücü belgesi, öğrenci kimlik kartları, basın kartı, avukat kimliği, kurum kimlikleri, ikamet izni vb. belgeler sınav kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecek.

Sınavda adaylar ve görevlilerin, şeffaf pet şişe içerisinde su haricinde ÖSYM'den resmi izin alınmamış ilaç, gıda ve her türlü cihazla sınava girişi yasak. Sınava girecek adaylar sınav günü sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, Pazar günü öğleden sonraki oturumda ise 15.30’dan sonra binalara kesinlikle alınmayacaklar. ÖSYM Samsun İl Sınav Koordinasyon Kurulu’nun aldığı karar gereği Samsun Büyükşehir Belediyesi’nce tramvay ve otobüs seferleri sabah saat 06.00’dan itibaren başlayacak, daha sık aralıklarla hizmet verecek. YKS sınavlarında, sınav günleri sınav giriş belgesini gösteren adaylar için Büyükşehir Belediyesi’nin jesti olarak otobüsler ve tramvay ücretsiz olacak.

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