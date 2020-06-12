SAMÜ-TTO Kampüs Buluşmaları

Samsun Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinin (SAMÜTTO) Samsun Üniversitesi akademisyenlerine yönelik düzenlediği 'SAMÜTTO Kampüs Buluşmaları'nın ilki Canik, Kavak ve Ballıca Kampüslerinden akademisyenlerin katılımıyla online olarak gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaynak, ekosistemdeki proje kültürü, Samsun ve çevre illerdeki kamuözel sektör yapısı, üniversite akademisyenlerinin proje üretmesinin önemi gibi konulara değindi. Buluşmada bir sunum yapan TTO Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Müberra Genç, SAMÜTTO yapısı, Türkiye’de ve dünyada üniversitesanayi iş birliği, ulusal ve uluslararası proje yapısı hakkında bilgiler verdi. Üç aşamalı olarak planlanan toplantının son bölümünde ise TTO Müdürü Doç. Dr. Cumhur Türk, ARDEB Proje Başvuru Sistemi’ni tanıtarak açık çağrılar konusunda katılımcılara bilgi aktardı. Türk, TTO bünyesinde yeni uygulamaya başlanan akademisyen veri havuzu hakkında bilgilendirme yaparak konuşmasını sonlandırdı. Toplantı sonunda katılımcılardan gelen sorular ve talepler kabul edilerek değerlendirmeler yapıldı.

İlerleyen süreçte farklı gündem konuları ile periyodik olarak sürdürülecek olan SAMÜTTO Kampüs Buluşmaları’nın yeni toplantıları hakkında, üniversite web sayfası, TTO web sayfası, TTO Twitter hesabı, email ve SMS yoluyla bilgilendirmeler yapılacak.

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