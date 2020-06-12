OMÜ Trafik Kurulu saha turunda Kampüs bisiklet yolunun yüzde 70’i tamamlandı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) bünyesinde bulunan Trafik Kurulu, üniversitenin Kurupelit Kampüsü’nde Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı başkanlığında yapılan toplantı sonrasında sahada incelemelerde bulundu.

Genel Sekreteri Doç. Dr. Menderes Kabadayı’ya, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkan Vekili Barış Alkur ve Trafik Kurulu üyeleri ile projeden sorumlu mühendisler saha çalışması amacıyla kampüs turu yaptı. Araç ve yaya trafiğinin konforlu ve güvenli olarak işlemesi için geliştirilen projenin aşamalarını yerinde gözlemleyip, değerlendirmelerde bulunarak fikir ve görüşlerini paylaştılar. Bu kapsamda kampüsteki hız sınırlamaları, ulaşım ve yaya güvenliğine dair alınan önlemler, trafik işaretlemeleri ve iyileştirilmesi gereken noktalar gözden geçirildi.



Kampüs bisiklet yolunun yüzde 70’i tamamlandı

Yapılan saha gezisinde ayrıca, yapımı yüzde 70 seviyesine ulaşan ve tamamlandığında tüm kampüsü kat edecek olan bisiklet yolunun çalışmaları takip edilirken, Genel Sekreter Kabadayı söz konusu yolun boyanmasında görev alan çalışanlarla bir süre sohbet ederek onların öneri ve taleplerini dinledi.

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