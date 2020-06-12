Kaliforniya'dan Samsun'a geldi, lazerle hemoroid tedavisi oldu

Kaliforniya’dan Samsun'a checkup yaptırmaya gelen Mesut Çelik, kendisinde kıl dönmesi tespit edilmesinin ardından yapılan lazer operasyonla sağlığına kavuştu.

Pandemi ile birlikte sağlık sisteminde oluşan sorunlar nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) sağlık sistemi tartışılır hale geldi. Fakat Türkiye’nin bu süreçte büyük bir başarı örneği sergilemesi sağlık turizmine de büyük katkılar sağlamaya devam ediyor. Bunun örneklerinden biri de ABD’nin Kaliforniya eyaletinden Samsun’a gelen bir hasta ile yaşandı.

Kaliforniya'dan Samsun'a checkup yaptırmaya gelen Mesut Çelik’e, Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Özlem Karaca Ocak tarafından hemoroid ve kıl dönmesi operasyonları başarıyla gerçekleştirildi. Hemoroidin kadınların olduğu kadar erkeklerinde korkulu rüyası olduğunu söyleyen Ocak, tedavinin geciktirilmemesi konusunda uyardı.



Süreci anlattı

Ameliyat sürecini anlatan Çelik, "ABD Kaliforniya'da yaşıyorum. Genç yaşıma rağmen, kendimi sağlıklı hissetsem de mutlaka belirli sürelerde checkup yaptırıyorum. Bu seferki checkup’ımı sürekli ismini duyduğum Büyük Anadolu Hastaneleri’nde yaptırdım. Yapılan muayeneler sonrası hemoroid ve kıl dönmesi ameliyatları oldum. Lazerle yapıldığı için kendimi kısa süre içinde toparladım. Doktorum güzel bir operasyon çıkardı, kendisine, ekibine ve hastane çalışanlarına teşekkür ediyorum. Korkulacak gibi bir sağlık sorunu değil mutlaka herkes gelip yaptırmalı" dedi.



"Erkekler geciktirmemeli"

Opr. Dr. Özlem Karaca Ocak ise "Mesut bey ile checkup sonrası tanıştık. Yapılan tetkikler sonrası kendisinde hemoroid ve kuyruk sokumunda kıl dönmesi tespit ettik. Her iki operasyonu da başarıyla gerçekleştirdik. Bayanların olduğu kadar erkeklerinde korkulu rüyası olan hemoroid’den lazer tedavisi ile yapılan işlem sonrası kısa bir sürede kurtulabiliyorsunuz. Halk arasında basur denilen hemoroid hastalığından hastaneye yatmadan, günü birlik şekilde uygulanan bu yöntem ile kurtulan kişilerin yüzleri gülüyor. Fakat uygun tedavi edilmediği takdirde bu sağlık sorunu tekrarlayabilir" diyerek sözlerine son verdi

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