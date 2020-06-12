Babasının katilini, 15 yıl sonra aynı yerde öldürdü (2)

Azeri iş adamı Gurbanoğlu ile ilgili flaş gelişme!

O kentte vaka sayıları 10 günde tavan yaptı!

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<br>MAĞARADA YAKALANDI<br>Samsun'da, 15 yıl önce arazi meselesi yüzünden çıkan tartışmada babası İsmail Y.'yi öldüren Selami Gürtel'i (76) aynı yerde tüfekle vurarak öldüren Harun Y. (41), polis tarafından Tekkeköy Mağaraları'nda yakalandı. Harun Y., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Pişmanım" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA<br>2020-06-12 14:26:49<br>

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