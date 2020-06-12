Samsun Üniversitesi Uzman Havuzu ile kamu ve özel sektörü buluşturuyor

Samsun Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, kilit alanlarda doğru kişiye ulaşmayı sağlayan bir Uzman Havuzu oluşturdu.

Uzman Havuzu, Samsun Üniversitesi ve bölgedeki diğer kamuözel sektör kuruluşları ile birlikte çalışma ve proje üretme kültürünü yaygınlaştırmayı, bölgesel ve ulusal düzeyde kamu, üniversite ve sanayi işbirliğini etkin biçimde sağlamayı, doğru danışman ve akademisyenlere ulaşılmasını kolaylaştırmayı amaçlıyor.



Uzman Havuzu ile kalıcı ve sürdürülebilir işbirlikleri hedefleniyor

Üniversiteler, en üst seviyede öğretim vermek ve araştırmageliştirme çalışmaları yapma işlevlerine ek olarak, çeşitli disiplinlerde ürettiği bilgiyi kamu hizmetine ve sanayide üretime dönüştürmek yoluyla kalkınmaya katkı vermekle de sorumludurlar. Bu kapsamda Samsun Üniversitesi, ARGE ve yenilikçi faaliyetleri destekleyen, ülkenin öncelikli alanları için katkı sağlayan, sosyal, kültürel ve ekonomik sorunlara küresel bir vizyonla yaklaşan ve çözüm arayışında olan bir üniversite olmak; bölgede daha önce gerçekleştirilmemiş alanlarda açıkları tespit ederek, gerek insan kaynağı sağlama kapasitesi, gerekse organizasyon kabiliyeti ile sürdürülebilir yapılar kurma konusunda çalışmalar gerçekleştiriyor. Samsun Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uzman Havuzu programı ile kalıcı ve sürdürülebilir işbirlikleri kurulması hedefleniyor.

Özel sektör ve kamudan talep edilen işbirliği alanlarının Samsun Üniversitesi akademisyenlerinin alanları ile eşleştirilmesini sağlayan Uzman Havuzu’na “http://ttouzman.samsun.edu.tr/” adresinden ulaşılabilir. Samsun Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uzman Havuzu Sistemine ilk giriş aşamasında kayıt olunmasının ardından, kişiler aradıkları uzmanlık alanlarıyla ilgili anahtar kelimeleri girerek ilgili akademisyenleri program içerisinde listeleyebilir, iletişim kur butonuna tıklayarak iş birliği veya görüşme taleplerini Teknoloji Transfer Ofisi’ne iletebilirler.

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