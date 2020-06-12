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Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir: “Kentsel dönüşümde ve yeni sanayi sitelerinde mülkiyet sahipleri ile kiracılar hak sahibi olacak” “Vatandaşlar ruhsat almadan ve yasal olmadan hiçbir şey yapamayacaklarını bilsinler”

İHA

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kaçak ve ruhsatsız yapılara karşı denetimlerin artacağını belirterek, "Vatandaşlar ruhsat almadan ve yasal olmadan hiçbir şey yapamayacaklarını bilsinler" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir: “Kentsel dönüşümde ve yeni sanayi sitelerinde mülkiyet sahipleri ile kiracılar hak sahibi olacak” “Vatandaşlar ruhsat almadan ve yasal olmadan hiçbir şey yapamayacaklarını bilsinler”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kaçak ve ruhsatsız yapılara karşı denetimlerin artacağını belirterek, “Vatandaşlar ruhsat almadan ve yasal olmadan hiçbir şey yapamayacaklarını bilsinler” dedi.
Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran Ayı Olağan Toplantısı korona virüsü önlemleri kapsamında Ömer Halisdemir Toplantı Salonu’nda fiziksel mesafe kuralına uygun bir şekilde gerçekleştirildi. Toplantıya başkanlık yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, toplantının açılışında yapılan faaliyetler, korona süreci, kentsel dönüşüm ve yeni sanayi siteleri hakkında önemli bilgiler verdi.

“Kentsel dönüşümde ve yeni sanayi sitelerinde mülkiyet sahipleri ile kiracılar hak sahibi olacak”
Meclisin başında konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Göreve geldiğimiz zamandan bu yana birçok projeye başladık. Korona günlerinde de belediye gelir kalemlerinin azalmasına rağmen hayati önem taşıyan projelerde bir aksama yaşanmadı. Türkiye olarak korona virüse karşı dünyada en başarılı olan ülkelerden birisiyiz. Samsun olarak da ülkemizdeki bu süreci en iyi yöneten iller arasında yer alıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na teşekkürlerimi sunuyorum. Şehrimize çok büyük yatırımları oldu. Kentsel dönüşüm noktasında Toybelen’de de kentsel dönüşümde de dönüşecek yeni alanlarla ilgili tüm mülkiyet sahipleri ve kiracılar da oralarda hak sahibi olacaklar. Bu konuyla alakalı bir mağduriyete sebep verilmeyecek” dedi.

“Vatandaşlar ruhsat almadan ve yasal olmadan hiçbir şey yapamayacaklarını bilsinler”
Kaçak ve ruhsatsız yapılarla ilgili çalışmaların hızlanacağını ifade eden Başkan Mustafa Demir, “Kaçak, ruhsata aykırı yapı noktasında çok ciddi bir aksiyon almamız lazım. Bununla ilgili bir toplantı yaparız. Bize ulaşanlar hakkında gerekli yazıları yazıyoruz. Encümen kararı ile de yıkıma gideceğiz. Şöyle bir karar aldık; bunu başka türlü disipline edemeyiz. Buraların yıkılmaması durumunda mecburen ilçe belediyelerindeki arkadaşlarla ilgili suç duyurusunda bulunma gereği hasıl olacak. Buna meydan vermemek için başkanlarımızın uygun gördüğü bir zamanda bir araya gelelim. Tespit edilen noktaları vatandaşlar artık bilsin ki; ruhsat almadan ve yasal olmadan hiçbir şey yapamayacaklarını bilsinler. Yönetmeliğimizde de olabilecek olan, vatandaşları zorlamamak için yani yapabileceğimiz olan yasal bir hak varsa onu da verelim, orada onu keselim ki yönetmeliğimizi de tam uygulayalım diye prensibimiz var. Onu da 2020 yılında faaliyete geçirelim. Özellikle kafe ve restoranlarda bunlara meydan vermeyeceğiz” diye konuştu.
Kimsenin ruhsatsız yapı yapmaya tenezzül etmemesi gerektiğinin altını çizen Mustafa Demir, “Kaçak yapılarla ilgili çalışmalarımız hızlanacak. İlçe belediyeleri dublekslerle alakalı olarak harç miktarını arttırabilir. Vatandaşın, tanımlanan şartların haricinde 10 cm bile ekstra bir şey yapamayacaklarını bilmesi lazım. Böyle olursa hem hepimizin işi çok kolaylaşır hem de şehrin de kentsel gelişimine çok ciddi bir şekilde hizmet etmiş olacağız. Yani kimse artık ruhsata uygun olmayan yeri yapmaya tenezzül etmemeli. Bu, her yönüyle problem. Belediyeye problem, kendine kalıyor problem, alıcıya, satıcıya problem, kat karşılığı iş yapıyorlar kendi aralarında mahkeme konusu oluyor. Onun için yeni bir düzen getirmemiz gerekiyor. Bu kararı da meclisimizde alırız” şeklinde konuştu.

Meclisten detaylar
Mecliste toplam 42 gündem maddesi görüşüldü. İlk olarak gizli oy ile 1 yıl görev alacak olan 5 encümen üyesi belirlendi. Yapılan gizli oylamanın ardından diğer komisyonların seçimi işaret oylama usulü ile yapıldı. Komisyon ve encümen üyelerinin seçiminin ardından 2019 yılı Denetim Komisyonu raporu meclisin gündemine sunuldu. Denetim komisyonu raporunun ardından da Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram tarafından 2019 yılı Faaliyet Raporu sunuldu. Sunumun ardından faaliyet raporu mecliste görüşüldü. Tüm siyasi parti gruplarının temsilcileri ve meclis üyeleri faaliyet raporu hakkındaki görüşlerini sundular.
Meclisin 6. gündem maddesi olan “Samsun Büyükşehir Belediyesinin cari hizmet giderlerinde kullanmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 150 milyon TL nakit kredi kullanılmasına ilişkin her türlü işlemi yapmaya Başkan Mustafa Demir’in yetkili kılınması” teklifi ile birlikte kalan 36 gündem maddesi ve gündem dışı maddeler ilgili görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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