Dr. Özkan: "Taş hastaları her gün sıvı almalı" "Taşlar kırılmazsa üreteroskop denilen aletler yardımıyla girilerek tedavi edilebilir"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dr. Özkan: "Taş hastaları her gün sıvı almalı" "Taşlar kırılmazsa üreteroskop denilen aletler yardımıyla girilerek tedavi edilebilir"

İHA

Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Gürkan Özkan, teknolojik gelişmeler ve modern yaklaşımlar sayesinde böbrek ve idrar yolu taşlarının sebep olduğu hastalıklarda uygulanan tedavi yöntemleri ile büyük oranda başarı sağlandığını söyledi.

Dr. Özkan: "Taş hastaları her gün sıvı almalı" "Taşlar kırılmazsa üreteroskop denilen aletler yardımıyla girilerek tedavi edilebilir"

Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Gürkan Özkan, teknolojik gelişmeler ve modern yaklaşımlar sayesinde böbrek ve idrar yolu taşlarının sebep olduğu hastalıklarda uygulanan tedavi yöntemleri ile büyük oranda başarı sağlandığını söyledi.
Büyük Anadolu Hastaneleri Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Gürkan Özkan, böbrek ve idrar yolu taş hastalıkları hakkında önemli bilgiler vererek uyardı. Opr. Dr. Gürkan Özkan, en sık uygulanan inceleme yöntemleri direkt karın grafiği ve ultrasonografi olduğunu belirtti. Bu inceleme yöntemlerinin hastalara herhangi bir uygulama zorluğu oluşturmayan, basit ve pratik yöntemler olduğuna dikkat çeken Dr. Özkan, "Bu yöntemlerin yetersiz kaldığı durumlarda ilaçlı böbrek filmi (IVP) veya spiral bilgisayarlı tomografi gibi radyolojik yöntemlerle teşhis konulabilmektedir. Taş hastalığı ülkemizde diğer ülkelere nazaran daha sık (ortalama yüzde 15) görülebilmektedir. Taş oluşumunda etkili olan en belirgin faktörler, iklim ve beslenme alışkanlıklarıdır. Genetik yatkınlık en önemli risk faktörlerindendir. Taş hastalığı olan hastaların ailelerinde yüzde 1040 arasında değişen oranlarda taş hastalığı öyküsü mevcuttur. Taş Hastalığı genellikle yirmili yaşlarda başlamakta ve erkeklerde. Biraz daha sık görülmektedir. Böbrekte taşların oluşumu birçok faktörün bir araya gelmesi ile ortaya çıkmaktadır. Böbreklerde şekillenen ve. Atılan idrarın miktarı çok önemli olup, bir takım faktörlerin etkisi ile bazı kimyasal maddelerin idrar yoluyla atılımı artmakta ve alınan sıvı miktarına bağlı olarak azalabilen idrarda bu maddeler kolayca çökerek, küçük kristallerin oluşmasına yol açmaktadır. Bu kristaller şekillendikten sonra hızla büyüyerek böbrek taşlarını oluşturmaktadır" dedi.

"Böbrek taşları erkeklerde kadınlara göre 23 kat daha fazla oluşuyor"
Taşların oluşmasını önlemede en önemli faktörün, alınan sıvı miktarı olduğunu dikkat çeken Dr. Özkan, "Bünyesi taş oluşturmaya yatkın kişiler, yeteri kadar su içmezse (günde en az 22.5 litre ) idrar miktarı azalacak, idrar daha yoğun bir duruma gelecek ve idrardaki taş oluşturan maddelerin çökmesi ile yeni taşlar oluşacaktır" diye konuştu.
Taş hastalarının yapması gerekenler ile ilgili bilgi veren Dr. Özkan, "Taş hastaları her gün yeteri kadar sıvı alınması ( 22.5 litre, 1012 bardak), sık tekrar eden taş hastalığı durumunda yiyeceklerin düzenlenmesi, düzenli yürüyüş ve egzersizler, stresten uzak bir yaşam tarzının sağlanabilmesi, sık tekrar eden taş hastalıklarında vücutta taş oluşumuna yol açan sebeplerin aydınlatılması amacıyla kan ve idrar örneklerinin incelenmesi ve gereken tedavinin başlatılması, mevcut taşların büyümeden gereken önlemlerin alınması ve taşların uygun yöntemlerle temizlenmesi, ailesinde yaygın taş hastalığı bulunan ve sık sık taş oluşumu ile karşılaşan bireylerin bu konuda deneyimli merkezlerde genetik incelemelerden geçmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Üreteroskop denilen aletler yardımıyla girilerek tedavi edilebilirler"
Hastaların, üreter kanalı içerisindeki taşlar düşmezse veya ESWL ile kırılmazsa idrar yolundan üreteroskop denilen aletler yardımıyla girilerek tedavi edilebiliceğini ifade eden Dr. Özkan, "Üreteroskoplar 2.53 mm çapında, uzunlukları boyunca bir çalışma kanalı ve görüntüyü sağlayan bir mercek bulunan cihazdır. Rijid yani sert üreteroskoplar ile dış idrar yolu veya mesane geçilip üreten içine girilerek taşlar Holmium lazer veya pnömotik taş kırıcı ile kırılarak tedavi edilir. Bu üreteroskoplar ile alt ve orta üreterdeki taşlar tedavi edilebilirler. Üreterorenoskopik taş tedavisi sonrası, hastalar aynı gün veya bir gün sonra evlerine taburcu edilirler" açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Yardımcısı Aygün, Kırıkkale’ye atandı
YEREL HABERLER Başkan Yardımcısı Aygün, Kırıkkale’ye atandı
Ambulansta kadın acil tıp teknisyenini taciz etti, tutuklandı (2) -Yeniden
YEREL HABERLER Ambulansta kadın acil tıp teknisyenini taciz etti, ...
Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir: “Kentsel dönüşümde ve yeni sanayi sitelerinde mülkiyet sahipleri ile kiracılar hak sahibi olacak” “Vatandaşlar ruhsat almadan ve yasal olmadan hiçbir şey yapamayacaklarını bilsinler”
YEREL HABERLER Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Samsun Büyükşehir ...
Samsun’da yaygın test uygulamasına başlandı
YEREL HABERLER Samsun’da yaygın test uygulamasına başlandı
Babasını öldüren komşusunu 15 yıl sonra öldürdü Zanlı jandarma ekiplerince gözaltına alındı
YEREL HABERLER Babasını öldüren komşusunu 15 yıl sonra öldürdü Zanlı ...
Ambulansta kadın acil tıp teknisyenini taciz etti, tutuklandı
YEREL HABERLER Ambulansta kadın acil tıp teknisyenini taciz etti, ...
Bafra Belediyesinden 'sosyal mesafe bankları'
YEREL HABERLER Bafra Belediyesinden 'sosyal mesafe bankları'
Samsun Üniversitesi Uzman Havuzu ile kamu ve özel sektörü buluşturuyor
YEREL HABERLER Samsun Üniversitesi Uzman Havuzu ile kamu ve özel ...
ASELSAN’dan Başkan Demir’e ‘Akıllı Şehir’ sunumu
YEREL HABERLER ASELSAN’dan Başkan Demir’e ‘Akıllı Şehir’ sunumu
50 bin kişiye yardım eli
YEREL HABERLER 50 bin kişiye yardım eli
Babasının katilini, 15 yıl sonra aynı yerde öldürdü (2)
YEREL HABERLER Babasının katilini, 15 yıl sonra aynı yerde öldürdü ...
Vali Kaymak’tan “Çarşamba Türküsü” ile duygusal veda
YEREL HABERLER Vali Kaymak’tan “Çarşamba Türküsü” ile duygusal veda
'Ambulansta sağlıkçıya elle taciz' iddiasına tutuklama
YEREL HABERLER 'Ambulansta sağlıkçıya elle taciz' iddiasına ...
FETÖ'den gözaltına alınan eski askeri okul öğrencisi serbest bırakıldı
YEREL HABERLER FETÖ'den gözaltına alınan eski askeri okul öğrencisi ...
Atakum'da parklar tasarrufla renklendi Atakum Belediyesi kendi ürettiği çiçeklerle parkları renklendiriyor
YEREL HABERLER Atakum'da parklar tasarrufla renklendi Atakum ...
Meteorolojiden 7 ile kuvvetli yağış uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden 7 ile kuvvetli yağış uyarısı
Kaliforniya'dan Samsun'a geldi, lazerle hemoroid tedavisi oldu
YEREL HABERLER Kaliforniya'dan Samsun'a geldi, lazerle hemoroid ...
OMÜ Trafik Kurulu saha turunda Kampüs bisiklet yolunun yüzde 70’i tamamlandı
YEREL HABERLER OMÜ Trafik Kurulu saha turunda Kampüs bisiklet ...
SAMÜ-TTO Kampüs Buluşmaları
YEREL HABERLER SAMÜ-TTO Kampüs Buluşmaları
'Ambulansta sağlıkçıya elle taciz' iddiasına gözaltı
YEREL HABERLER 'Ambulansta sağlıkçıya elle taciz' iddiasına gözaltı
Taksiciden örnek davranış: 'Sağlıkçıları ücretsiz taşıyor' Bilal Topal: "Gece gündüz demeden getirdim, götürdüm"
YEREL HABERLER Taksiciden örnek davranış: 'Sağlıkçıları ücretsiz ...
Havza'da yatırımlar görüşüldü Başkan Özdemir: "Amacımız ilçe genelindeki su ve altyapı hizmetlerini en üst düzeye çıkarmak"
YEREL HABERLER Havza'da yatırımlar görüşüldü Başkan Özdemir: ...
Samsun’da sınav tedbirleri açıklandı
YEREL HABERLER Samsun’da sınav tedbirleri açıklandı
Fındık çiftliğinde üretim artıyor OKE iştiraki ile Bafra’da 300 dönüme kurulan çiftlik de fındıklar dalları süslüyor Yerli ve milli enerji ile tarıma da destek sağlanacak
YEREL HABERLER Fındık çiftliğinde üretim artıyor OKE iştiraki ile ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X