Babasının katilini, 15 yıl sonra aynı yerde öldürdü (3)

<br>TUTUKLANDI<br>Samsun'da, 15 yıl önce arazi meselesi yüzünden çıkan tartışmada babası İsmail Yurt'u öldüren Selami Gürtel'i (76), aynı yerde tüfekle vurarak öldüren Harun Yurt (41), ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA<br>2020-06-12 19:49:53<br>
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