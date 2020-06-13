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Samsun'da takla atan otomobilin sürücüsü ölümden döndü.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atakum Belediyesinde çöp kamyonu şoförü olarak çalışan Barış Çakır mesai çıkışı evine giderken idaresindeki 55 EJ 571 plakalı otomobil ile önce yol yolun sağındaki duvara çarpıp savruldu, sonra da takla atarak yolun ortasına yan yattı. Kazada yaralanan Barış Çakır, 112 Acil ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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