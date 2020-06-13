Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

Altın fiyatları ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da meydana gelen trafik kazasıda 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi SamsunAnkara karayolu 30. kilometresi Çakallı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Deveci idaresindeki 34 AHF 275 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak önce sağ taraftaki bariyere, ardından da refüjdeki bariyere çarptı. Kazada, Büşra Deveci (23) ve Kevser Kartal (16) yaralandı. Yaralılar, 112 acil sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.