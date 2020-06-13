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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da ekmeğe zam Koronadan ertelenen ekmek zammı yapıldı

İHA

– Samsun Fırıncılar Odası tarafından ekmek fiyatına bir yıl aranın ardından yaklaşık yüzde 9 oranında zam yapıldı. 200 gram 1,25 TL'den satılan ekmek, yeni fiyat tarifesine göre 220 gram ve 1,50 TL oldu.

Samsun'da ekmeğe zam Koronadan ertelenen ekmek zammı yapıldı

– Samsun Fırıncılar Odası tarafından ekmek fiyatına bir yıl aranın ardından yaklaşık yüzde 9 oranında zam yapıldı. 200 gram 1,25 TL’den satılan ekmek, yeni fiyat tarifesine göre 220 gram ve 1,50 TL oldu.
Ekmek zammının mart ayında planlandığını ancak korona virüsü salgını nedeniyle uygulamaya geçirmediklerini söyleyen Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit, Karadeniz’deki birçok ilde yılbaşı itibariyle ekmeğin kilogram fiyatının 7,15 ile 7,50 arasında satılmaya başlandığını belirtti. 6 aylık dönemde zararına ticaret yaptıklarını anlatan Yılmaz Yiğit, maliyetlerdeki artışa oranla yapılan zammın en asgari düzeyde tutulduğunu ifade etti.
Bir yıldır aynı tarifeyle satışların devam ettiğini söyleyen Başkan Yiğit, “2019 yılının Haziran ayından itibaren kilo bazında 6,25’ten satıyorduk. Bir senenin ardından yüzde 9’luk bir zam aldık. Bugün gerek Batı Karadeniz olsun, Doğu Karadeniz olsun birçok ilimizde yılbaşı itibariyle kilo bazı 7,15 ile 7,50 arasında değişen bir fiyat var. Bu fiyatlarımızı mart gibi uygulayacaktık ancak maalesef ülkemizde korona virüsü nedeniyle halkımızı mağdur etmemek anlamında bu zaman dilimi içinde beklemek durumunda kaldık” dedi.
Yapılan zammı kötünün iyisinin iyisi olarak tanımlayan Yiğit, “Geçen seneki maliyetlerimiz ile bu senekiler arasında yaklaşık olarak yüzde 40 ile 45 civarında unundan tutun, mayasına, akaryakıtına bir artış oldu. Karadeniz’de birinci aydan beri uygulanan 7,15 ile 7,50 arasındaki fiyatlarımızın yansımasını biz yüzde 20 değil de yüzde 10 aldık. Su, elektrik, doğal gaz, akaryakıt gibi kalemlere asgari yüzde 25, yüzde 30 zam gelmişken bizim bunu yansıtmamız yüzde 9 civarında. Kötüsünün iyisinin iyisi diye kabul ettik. İnsanlarımızı da fazla mağdur etmek istemiyoruz. 6 ay süreden beri bunu sinemize çektik. Bir şekilde sindirmeye çalıştık. Zararına ticaret yaptık.Normalde maliyetlerimizi hesapladığımızda gramajı değiştirmeden 1,50 yapmamız lazım ama orada yine fedakarlık yaparak yüzde 20, 25 değil de yüzde 9 bir zam yaparak bu süreci böyle atlatalım diye düşündük. Bunları karşılayacak en asgari maliyetimiz yüzde 20’ydi” dedi.
Vatandaşlar genel olarak zammı haklı gördüklerini ancak bu durumun geçimi daha da zorlaştırdığını söylediler. Fiyatın yansımasının geçim sıkıntısı çeken insanları zorlayacağını belirttiler. Ancak fırıncıların da geçimlerini sağlamak üzere bir zam yapmak durumunda kalmalarını çarşı ve pazarda gördükleri pahalılıktan ötürü anlayabildiklerini dile getirdiler.
Fırıncılar ise zammı uzun zamandır beklediklerini ve maliyetlerin artmasından dolayı gerekli olduğunu savundular. Yüzde 9 oranında yapılan zammı vatandaşların da mağdur olmaması adına yeterli bulduklarını söylediler.
Yeni tarifeye göre, 220 gram baston ekmek 1,5 TL, 440 gram somun ekmek 3 TL, 440 gram tandır ekmek 3 TL, 880 gram dörtlü Trabzon ekmek 6 TL, bin 760 gram sekizli Trabzon ekmek 12 TL, 2 bin 200 gram 10'lu Trabzon ekmek 15 TL, 220 gram kepek ekmek 1,5 TL, 220 gram pıtıl ekmek 1.5 TL, 175 gram sade pide 1,5 TL, 170 gram lavaş 1,5 TL VE 140 gram kıymalı hamura 2 TL fiyatla satılmaya başlandı.

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