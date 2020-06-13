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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Deveci: "Atakum Kent Ormanı’nı daha işlevsel hale getireceğiz"

İHA

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Atakum Kent Ormanı'nda piknik yapan yurttaşlarla bir araya geldi. Masaları tek tek gezerek piknikçilerle ile sohbet eden Başkan Deveci, "Atakum Kent Ormanı'nı daha işlevsel hale getireceğiz. Şehrin ortasındaki bu doğal güzelliği hep beraber temiz tutmalıyız" dedi.

Başkan Deveci: "Atakum Kent Ormanı’nı daha işlevsel hale getireceğiz"

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Atakum Kent Ormanı’nda piknik yapan yurttaşlarla bir araya geldi. Masaları tek tek gezerek piknikçilerle ile sohbet eden Başkan Deveci, “Atakum Kent Ormanı’nı daha işlevsel hale getireceğiz. Şehrin ortasındaki bu doğal güzelliği hep beraber temiz tutmalıyız” dedi.
Korona virüsüyle mücadele döneminde yeni normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte İçişleri Bakanlığı 1 Haziran’da yayınladığı genelgede; park, bahçe, piknik alanları, mesire yerleri ve plajların 1 Haziran'dan itibaren kullanılabileceğini açıkladı. Bu kararın ardından yaklaşık üç aydır evlerinde kalan Samsunlular, piknik alanlarında vakit geçirmeye başladı. Kent sakinlerinin sıklıkla tercih ettiği Atakum Kent Ormanı Piknik Alanı da 1 Haziran sonrası yoğunlaşan yerlerden biri oldu. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, alandaki piknikçileri ziyaret etti. Masaları tek tek gezen Başkan Deveci, Atakum Kent Ormanı’nın herkes için geçmişten gelen ve geleceğe bırakılacak bir miras olduğunu hatırlattı.

Atakumluların ne kadar hassas olduğunu biliyorum
Yurttaşların tesis hakkındaki görüşlerini dinleyen Başkan Cemil Deveci, “Önümüzdeki dönemde Atakum Kent Ormanı’nı daha işlevsel hale getireceğiz. Atakum’u iç ve dış turizmde hak ettiği yere getirebilmek için elimizdeki doğal kaynakları çok iyi korumamız gerekiyor. Burada vakit geçiren hemşehrimlerimden özel bir isteğim var. Atakum Kent Ormanı herkese açık. Doğa ile iç içe olmak isteyenler burada gelip huzur buluyor. Biz de bundan çok mutluyuz. Fakat bu alanda tükettiğimiz gıdalardan arta kalanları, ambalaj atıklarını sorumsuzca etrafa atarsak bu güzelliği gelecek nesillere miras bırakamayız. Ben, Atakumluların çevreye, doğaya karşı ne kadar hassas olduğunu biliyorum. Ormanımızı korumak için nasıl dikkatli olduklarına bizzat şahidim. Bu duyarlılığın sürmesini sağlamak, komşuluk hukuku gereği hepimizin görevi” diye konuştu.

Kentin stresinden uzak, doğa ile iç içe
Samsun kent merkezindeki en yeşil bölgelerden biri olan Atakum Kent Ormanı, İstiklal Mahallesi’nde bulunuyor. Orman içerisindeki piknik alanına, Aydınlık Caddesi ve 920. Sokak kesişimindeki nizamiyeden giriş yapılabiliyor. Yaklaşık 170 bin metrekare genişliğindeki tesiste beton kullanılmadan tamamen ahşap malzemelerden üretilmiş piknik masaları ve sosyal donatılar bulunuyor. Hiçbir ücret ödemeden giriş yapılabilen tesis yurttaşlara, yıllanmış ağaçların gölgesinde piknik yaparak doğa ile iç içe vakit geçirme olanağı sunuyor. Alanda ziyaretçilerin kullanımına sunulan 70 piknik masasının yanı sıra çeşme ve tuvaletler yer alıyor. Atakum Kent Ormanı’na aileleri, arkadaşları ile birlikte gelen yurttaşlar, kentin stresinden uzaklaşıp keyifli vakit geçirebiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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