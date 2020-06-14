Esnaf kaldırımları Samsunspor rengine boyadı

Samsun'da esnaf iş yerlerinin önündeki kaldırımları Samsunspor'a destek için kırmızı beyaza boyadı.

Samsun'un İlkadım İlçesi 19 Mayıs Mahallesi Ağabali Caddesi'nde çeşitli meslek grubundan esnaflar, iş yerlerinin önündeki kaldırımları Samsunspor'un rengi olan kırmızı beyaza boyayarak takımlarına destek verdi.

Kaldırımları kendi elleriyle boyayan esnaftan Uğur Yüzen, "Esnaf arkadaşlarınızla iş yerlerimizin önündeki kaldırımları kendi ellerimizle kırmızı beyaza boyayarak takımımıza destek verdik. Bu yıl İnşallah şampiyon olup bir üst lige çıkacağız. Samsun esnafı olarak her zaman Samsunspor'un yanındayız" dedi

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