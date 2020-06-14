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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bin 300 kişiye psikososyal destek

İHA

Samsun Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınının vatandaşlar üzerinde oluşturduğu olumsuz psikolojik etkileri silmek için kurduğu 'Psikososyal Destek Hattı' ile bin 300 kişiye destek verdi.

Bin 300 kişiye psikososyal destek

Samsun Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınının vatandaşlar üzerinde oluşturduğu olumsuz psikolojik etkileri silmek için kurduğu ‘Psikososyal Destek Hattı’ ile bin 300 kişiye destek verdi.
Pandemi sürecinde psikolojik ve sosyal anlamda zarar gören vatandaşlar için Samsun Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Aile Danışma ve Eğitim Merkezi içinde Psikososyal Destek Hattı oluşturuldu. Dört uzman psikoloğun görev yaptığı Psikososyal Destek Hattı ile vatandaşlara, bu süreçte yaşadıkları her türlü kaygı, korku ve stresle başa çıkmaları için destek verildi. Daha çok sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlara psikolojik destek verilen hat ile 3 ayda bin 300 kişiye ulaştı.
Psikososyal Destek Hattı ile ilgili bilgi veren Aile Danışma Merkezi’nde görevli Uzman Psikolog Emrah Talay, evde kalarak mücadeleye destek olanlar başta olmak üzere her yaş ve kesime hizmet verdiklerini söyledi. Virüsün vatandaşlarda oluşturduğu psikososyal sorunları azaltmaya yönelik katkı vermeye çalıştıklarını dile getiren Talay, “Bu süreçte yaşadığımız stres, güvensizlik, korku ve kaygıyla birlikte duygularımızı yönetmekte zorlanabilir, aile, evlilik ve dostluk ilişkilerinde yalnızlaşma ve içe kapanma yaşayabiliriz. Çocuklar ve gençlerde kaygı, korku gibi birtakım duygusal ve davranışsal sorunlar da gözlenebilir. Bu ve buna benzer psikolojik sorunlar yaşayanlarla görüşerek, onları psikolojik olarak rahatlatmaya çalıştık. Karantina sürecinde oluşan yalnızlık ve sıkkınlık hissi ile ebeveynlerin çocuklarına nasıl davranmaları gerektiği gibi konularda da uzmanlarımız katkı vermeye çalıştı” dedi.

Hafta içi her gün aranabilir
Bu hizmeti şu anda da verdiklerini söyleyen Uzman Psikolog Emrah Talay, herkesin kendilerine rahatlıkla ulaşabileceğini ifade ederek, şunları söyledi:
“Psikososyal Destek Hattı kapsamında 0 552 952 98 30 0 552 952 98 31 0 552 952 98 32 numaralı telefon hatlarımıza ulaşacak vatandaşlarımız, hafta içi her gün 09.0012.00 ve 13.0017.00 saatleri arasında uzmanlarla görüşerek psikolojik yardım alabilir. Büyükşehir Belediyesi olarak Başkanımız Mustafa Demir'in koordinesinde halkımızın gerek fiziki, gerekse psikolojik sağlığı için yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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