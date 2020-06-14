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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

İHA

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi uyuşturucu maddeyle yakalandı.

Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi uyuşturucu maddeyle yakalandı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı ihbarında bulunulan R.E.'yi gözaltına aldı. 35,23 gram bonzai ile yakalanan R.E., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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