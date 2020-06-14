Kalp krizi geçiren kadının yardımına ambulans helikopter yetişti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da kalp krizi geçiren kadın, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Ladik ilçesinde ikamet eden 55 yaşındaki Neşibe B., rahatsızlanınca ailesi tarafından Ladik Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan kadının kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Samsun'dan havalanan Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopter Ladik'e giderek Neşibe B.'yi alıp Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Neşibe B., Samsun'daki hastanede tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.