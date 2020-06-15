Samsun’da FETÖ’den 5 şahıs gözaltına alındı

Samsun’da FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında 5 şahıs gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü kapsamında Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Samsun il merkezi, Terme ilçesi, İstanbul ve Rize illerinde bu sabah yapılan eş zamanlı operasyonda; haklarında ByLock kullandıkları, aralarında terör örgütüne müzahir iş yerinde SGK kayıtlarının da olduğu tespit edilen biri aktif öğretmen olmak üzere 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.