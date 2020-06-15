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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anne adaylarına kilo ve vitamin uyarısı

İHA

Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Hilal Mutlu, hamilelik dönemi için anne adaylarına kilo kontrolü ve vitamin desteğinin hem kendi hem de bebeğin sağlığı açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Anne adaylarına kilo ve vitamin uyarısı

Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Hilal Mutlu, hamilelik dönemi için anne adaylarına kilo kontrolü ve vitamin desteğinin hem kendi hem de bebeğin sağlığı açısından çok önemli olduğunu söyledi.
Günümüz şartlarına göre normal insanlarda olduğu gibi anne adaylarında da kilo kontrolü ve vitamin desteğinin çok önemli olduğunu belirten Büyük Anadolu Hastaneleri Diyetisyenlerinden Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Hilal Mutlu, hamilelik dönemi için anne adaylarına kilo kontrolü ve vitamin desteğinin kendileri ve bebeklerinin sağlığı açısından önemli olduğunu vurgulayarak düzenli muayeneye işaret etti.

Hamilelikte ideal kilo
Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Hilal Mutlu, "İdeal olan bir gebelik, 1012 kilo ile bitmelidir. Gebeliğin ilk 3 ayında ortalama yarım ile 1 kg diğer aylarda ise 11,5 kg alınması önerilmektedir. Bir anne adayının gebelik boyunca normal kaloriye ek olarak günlük ortalama protein, kalori ve kalsiyum ihtiyacı doğmaktadır. Fetüsün kemik ve diş yapısı ile sağlıklı gelişimi açısından vitamin ve mineraller çok önemlidir. Sağlıklı bir gebelik dönemi geçirmek için gebeliğe ideal kiloda başlamak gerekir. Her anne adayı gebe kalmadan 3 ay önce mutlaka folik asit yani B9 vitamini desteği almalıdır. Anne karnındaki bebeğin sinir sistemi gelişiminde önemli bir yer tutan folik asidin gebelik süresince de alınması önerilmektedir” dedi.
Diyetisyen Mutlu, bu anlamda anne adaylarının mutlaka bu süreç içinde doktor kontrolünde olup, mutlaka kendisine verilen kilo ve vitaminlerle ilgili uyarıları dikkate almasının önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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