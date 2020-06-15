Samsun’da 2020 Mayıs ayında 735 konut satıldı Samsun yabancıya konut satışında Türkiye’de 12. sırada

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Samsun’da 2020 Mayıs ayında 735 konut satıldı. Samsun yabancıya konut satışında ise Türkiye’de 12. sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı Mayıs ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Açıklamaya göre Türkiye'de 2020 Mayıs ayında 50 bin 936 konut satıldı.

Samsun’da 2020 Mayıs ayında 735 konut satıldı. Samsun’da Mayıs 2019’da 1492, Mayıs 2020’de 735, OcakMayıs 2019 döneminde 8 bin 103, OcakMayıs 2020 döneminde ise 7 bin 224 konut satışı yapıldı.

Samsun yabancıya konut satışında Türkiye’de 12. sırada yer aldı. Samsun’da Mayıs 2019’da 54, Mayıs 2020’de 23, OcakMayıs 2019 döneminde 303, OcakMayıs 2020 döneminde ise 271 konut yabancıya satıldı.

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