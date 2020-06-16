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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da aranan şahıslara şok operasyon

İHA

Samsun il genelinde aranan şahıslara yönelik sabah erken saatlerde düzenlenen şok operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı

Samsun'da aranan şahıslara şok operasyon

Samsun il genelinde aranan şahıslara yönelik sabah erken saatlerde düzenlenen şok operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, bu sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon düzenledi. Haklarında çeşitli suçlardan hapis cezası ve yakalama kararı bulunan çok sayıda kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahıslar işlemleri için Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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