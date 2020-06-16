FETÖ’nün ‘mahrem askeri yapılanması’na operasyon: 8 gözaltı

Samsun’da FETÖ/PDY’nin “mahrem askeri yapılanması”na düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Samsun Valiliği, FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen “mahrem askeri yapılanması” operasyonuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ‘mahrem askeri yapılanması’ içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgütün mahrem imamlarınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık/tekil arandıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik; 16 Haziran 2020 günü icra edilen eş zamanlı operasyonel faaliyet kapsamında; şüphelilerden il merkezinde Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli 1 açıkta astsubay, 1 kapatılan askeri okul öğrencisi, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ile koordineli FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ‘mahrem askeri yapılanması’na yönelik yürütmüş olduğu soruşturma kapsamında; Bafra ilçesinde 1 muvazzaf astsubay, Ayvacık ilçesinde 1 muvazzaf astsubay ve Vezirköprü ilçesinde 1 muvazzaf astsubay, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ‘mahrem askeri yapılanması’na yönelik yürütmüş olduğu soruşturma kapsamında; Atakum ilçesinde 1 muvazzaf astsubay, 1 öğretmen, 19 Mayıs ilçesinde 1 kapatılan askeri okul öğrencisi olmak üzere ilimizde toplam 8 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup tahkikata devam edilmektedir” denildi.

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