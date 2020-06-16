Başsavcı Kılıç'tan Vali Kaymak'a veda çiçeği

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Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç'a veda ziyaretinde bulunan Vali Osman Kaymak, çiçekle uğurlandı.

Valiler kararnamesi ile mülkiye başmüfettişliği görevine atanan Samsun Valisi Osman Kaymak, bugün Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç'a veda ziyaretinde bulundu. Vali Kaymak'ı Samsun Adliye Sarayı önünde beraberinde Başsavcı Vekilleri Hasan Kıdıl, Adem Aldemir ve Selçuk Cebeci ile birlikte karşılayan Başsavcı Mehmet Sabri Kılıç, Kaymak'a çiçek takdim etti. Başsavcı Kılıç, Vali Kaymak'a yeni görevinde başarılar diledi.

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