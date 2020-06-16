Havza'da okullara dezenfeksiyon

Havza Belediyesi tarafından Liselere Geçiş Sınavı (LGS) tedbirleri kapsamında sınav salonlarında dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Havza Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan LGS için 13 okul binası ve 54 sınav salonunda dezenfekte çalışmalarına başlandı. Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Numan Kurt gözetiminde çalışmalarını sürdüren dezenfeksiyon ekibi sınav binaları ve salonlarında dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalarda lavabolar, kapı kolları, okul girişleri, merdivenler, koridorlar ve sınav salonları dezenfekte edildi. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, “Havza’da 13 okulumuzda 54 salonda 699 öğrencimiz liseye geçiş sınavına girecekler. Öğrencilerimizin mağdur olmaması için gerekli tüm tedbirler alındı. Bütün öğrencilere başarılar dilerim” dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise, “Öğrencilerimizin sağlığını korumak için yapılması gereken ne var ise gerek Milli Eğitim Müdürlüğümüz gerek ise belediye olarak bizler üzerimize düşeni fazlası ile yapmaktayız. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın sağlığı bizler için her şeyden daha önemli. Sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar dilerim” diye konuştu.

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