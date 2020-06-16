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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sınav kaygısı ile başa çıkmanın yolları

İHA

Sınav kaygısı ile başa çıkmanın yolları

Sınav kaygısı ile başa çıkmak adına önerilerde bulunan Psikiyatri Uzmanı Dr. Zeynep Gülçin Yıldırım, “Çalışma programınızı yaparken su¨re ve miktarının altından kalkamayacagˆınız kadar uzun ve agˆır olmamasına o¨zen go¨sterin. Telefonla gec¸irdigˆiniz su¨reye dikkat edin. Sosyal medyada ve felaket senaryolarında kaybolmayın” dedi.
Sınavların ve belirsizliklerin hemen hemen herkes ic¸in kaygı kaynagˆı olmasının normal bir durum olduğunu söyleyen Liv Hospital Samsun Çocuk Psikiyatri Kliniği’nden Uzm. Dr. Zeynep Gülçin Yıldırım ‘sınav kaygısı’ hakkında bilgilendirmede bulundu. Belirsizliklerin çok daha yogˆun yas¸andıgˆı pandemi su¨recinde okulların kapandığını, işlenen konuların azaltıldığını, sınav tarihinin öne çekildiğini hatırlatan Çocuk Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Zeynep Gülçin Yıldırım, “Sınav tarihinin öne çekilmesi bazı kişilerde hayal kırıklıgˆı, o¨fke, kaygı, endis¸e gibi pek c¸ok olumsuz duyguyu tetiklemesi oldukça normal ve anlaşılabilir bir durumdur. Gençler ve aileler kendilerini hem sınav nedeniyle hem de korona viru¨sünün bulas¸ riski nedeniyle tedirgin hissediyor. Ancak kaygımızı nasıl yo¨nettigˆimiz bas¸arı ic¸in o¨nemli belirleyicilerden birisidir” diye konuştu.

Uyku ve beslenmenize özen gösterin
Sınav kaygısı ile başa çıkmak adına önerilerde bulunan Uzm. Dr. Zeynep Gülçin Yıldırım, “Aklınızdan asla c¸ıkartmamanız gereken ilk nokta; hepimizin aynı gemide olduğudur. Sınav ile ilgili alınan her karar dogˆru ya da yanlıs¸ hepinizi aynı anda etkiliyor. I·kinci olarak; degˆis¸ikliklerde esneyebilme yetenegˆi ruhsal ac¸ıdan sagˆlıklı olmak ic¸in c¸ok o¨nemli bir beceridir. Çalışma programınızı yaparken su¨re ve miktarının altından kalkamayacagˆınızı du¨s¸u¨ndu¨recek kadar uzun ve agˆır olmamasına o¨zen go¨sterin. Uyku hem kaygıyı yo¨netmek hem de dikkat becerileri ic¸in c¸ok o¨nemlidir. Uyku du¨zeninize dikkat edin. Beslenmenize o¨zen go¨sterin. As¸ırı karbonhidrat tu¨ketiminin yorgunluk hissini artırdıgˆını unutmayın. Telefonla gec¸irdigˆiniz su¨reye dikkat edin. Sosyal medyada ve felaket senaryolarında kaybolmayın” şeklinde konuştu.

Maske kullanımına alışın
Sınavda maske kullanımı konusuna da değinen Uzm. Dr. Zeynep Gülçin Yıldırım, şunları söyledi:
“Sınav maskeli, dezenfektanlı, kolonyalı olacagˆına go¨re s¸imdiden alıs¸tırma yapmakta fayda var. Evde kendi kendinize uyguladıgˆınız sınavları mutlaka maskeli olarak yapın. Maskenin varlıgˆına, maskeyle nefes almaya alıs¸manız gereklidir. I·lk birkac¸ deneme zorlayıcı olacaktır. Bo¨yle anlarda saatlerce maske ve go¨zlu¨kle c¸alıs¸mak zorunda olan sagˆlık c¸alıs¸anlarını du¨s¸u¨nu¨n. Emin olun, ilk zamanlar onlar ic¸in de c¸ok yorucuydu bu durum, hala c¸ok hos¸ hissetmeseler de alıs¸tılar, sizlerin de alıs¸acagˆı gibi.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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