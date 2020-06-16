Samsun'da gözaltına alınan aranan şahıslar adliyeye sevk edildi

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Samsun il genelinde aranan şahıslara yönelik sabah erken saatlerde düzenlenen şok operasyonda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, bu sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon düzenledi. Haklarında çeşitli suçlardan hapis cezası ve yakalama kararı bulunan çok sayıda kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar işlemleri için Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Polisteki işlemleri tamamlanan gözaltına alınan şahıslar Samsun Adliyesine sevk edildi. Kesinleşmiş hapis cezası bulunanlar tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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