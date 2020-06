Vali Kaymak alkışlarla uğurlandı Kaymak: "Bedenen buradan gitsem de gönlüm hep burada kalacaktır"

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle mülkiye başmüfettişliği görevine atanan Samsun Valisi Osman Kaymak için Valilik binası önünde uğurlama merasimi düzenlendi. Uğurlama töreni devlet erkanı ve vatandaşlar akın etti. Herkesle vedalaşan ve fotoğraf çektiren Vali Kaymak alkışlarla uğurlandı.

Törende gözleri dolan Samsun Valisi Osman Kaymak bir konuşma gerçekleşirdi. 3 yıl boyunca elinde geldiğince Samsunluların dertleri ve sorunları için uğraştığını söyleyen Kaymak, "3 yıl elimden geldiğince Samsunluların dertleri için uğraştım, sorunları çözmeye çalıştım. Elimizden bu kadarı gelmiş. Biliyorsunuz memuriyette bunlar mukadderdir. Bizi buraya gönderenler bugünde alıyorlar onun için kimseye dargınlığım yoktur. Her şeyin kararını veren Allah'tır. Arkamızda güzel iz bırakarak gitmek benim için en önemlisiydi. Ben bunu bıraktığımı düşünüyorum. Gönlüm burada kalacaktır. Bedenen buradan gitsem de gönlüm hep burada kalacaktır. Samsun'daki her güzel şey beni mutlu edecektir. Devlette küsmek olmaz. Devlete hizmet benim için büyük bir şereftir. Gerek Samsun Valiliği gerekse bundan önceki görevlerimde onurla, gururla, şerefle hizmet etmeye çalıştım. Vicdan olarak rahat gidiyorum" dedi.

Konuşmanın ardından Vali Kaymak ile vedalaşmak isteyenler sıraya girdi. Herkese teşekkür ederek vedalaşan Vali Kaymak İstanbul'a gitmek için Valilik binası önünden hareket etti.

Osman Kaymak ayrıca yayımladığı veda mesajında, "Samsun, bütün ana vatana ilham olan ve Milli Mücadele ruhunu kazandıran ilk adım şehrimizdir. Böyle bir şehrin hadimi olmak da hassaten bir şeref ve iftihar sebebidir. Yaklaşık 3 yıl süren görevimi, her şeyin en güzeli ve en iyisine layık saygıdeğer Samsunlularla karşılıklı sevgi, saygı, hoşgörü ve güvene dayalı bir bütünleşmeyi esas alarak, vatandaşlarımızın huzurunu ve mutluluğunu öncelikli kılan; vatandaş odaklı, etkin, verimli ve kaliteli hizmet sunma anlayışıyla yürütme gayreti içinde oldum. Görevim sırasında resmi ve özel bütün kurum ve kuruluşlarla örnek bir iş birliği anlayışı içinde, ihtiyaç ve sorunların çözümü konusunda ortak bir gündem oluşturulduğuna ve birçok hizmetin hayata geçirildiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.