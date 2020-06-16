Başkan Demir: “Samsun sağlıkta öncü kent”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, önümüzdeki pazartesi günü hizmete girecek olan Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeni poliklinik binasında incelemelerde bulunarak, “Birçok hastane ve sağlık kuruluşuyla Samsun sağlık alanında öncü kentlerden biri haline geldi” dedi.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Şen’i ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kentteki korona virüs vakaları hakkında bilgi aldı. Sağlık çalışanlarına bu süreçte gösterdikleri fedakarlık nedeniyle teşekkür eden Başkan Demir, daha sonra hastane bünyesinde yeni hizmete girecek poliklinik binasını inceledi.

23 bin metrekare kapalı alanda 95 poliklinik, 56 destek alanı, görüntüleme ünitesi ve kreşiyle hizmete girecek binanın şehre hayırlı olmasını dileyen Başkan Demir, “Birçok hastane ve sağlık kuruluşuyla Samsun sağlık alanında öncü kentlerden biri haline geldi. Şehrimize kazandırılan bu yeni hizmet binasının hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ardından İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi İstiklal Caddesi'nde esnaf ziyareti yaparak "Hayırlı ve bol kazançlar" temennisinde bulunan Başkan Demir, “Hijyen, fiziksel mesafe ve maske kurallarına uyalım. Bu konularda hassas olduğumuzda salgın sürecini daha sağlıklı bir şekilde atlatmış oluruz. Hepimizin iyiliği için bu konulara dikkat etmemiz gerekir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.