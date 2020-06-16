Samsun Büyükşehir Belediyesi Komisyon Toplantısı Büyükşehir’e 150 milyon TL kredi SAMULAŞ’ın 75 milyon TL’lik sermayesi 50 milyon TL ek ile 125 milyon TL’ye çıkartılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Komisyon Toplantısı Büyükşehir’e 150 milyon TL kredi SAMULAŞ’ın 75 milyon TL’lik sermayesi 50 milyon TL ek ile 125 milyon TL’ye çıkartılacak

İHA

Samsun Büyükşehir Belediyesi Komisyon Toplantısı Büyükşehir’e 150 milyon TL kredi SAMULAŞ’ın 75 milyon TL’lik sermayesi 50 milyon TL ek ile 125 milyon TL’ye çıkartılacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi Komisyon Toplantısı’nda Büyükşehir Belediyesinin korona virüs sürecinde düşen gelirlerinin karşılanması için 150 milyon TL kredi kullanım teklifi ve korona virüs sürecinde yolcu taşıma kapasitesi ve gelirleri yüzde 85 oranında düşen SAMULAŞ’ın giderlerinin karşılanması için 50 milyon TL’lik sermaye artırımı teklifi komisyon toplantısında kabul edilerek, meclise havale edildi.
Büyükşehir Belediyesi Haziran Ayı Komisyon Toplantısı fiziksel mesafe kurallarına uygun olarak Ömer Halisdemir Toplantı Salonunda yapıldı. Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında yapılan komisyon toplantısında 42 gündem ve gündem dışı maddeler görüşüldü. Samsun Büyükşehir Belediyesi Komisyon Toplantısı’nda Büyükşehir Belediyesinin korona virüs sürecinde düşen gelirlerinin karşılanması için 150 milyon TL kredi kullanımı teklifi Saadet Partisi üyesinin ‘ret’ oyu vermesine rağmen oy çokluğu ile kabul edilirken, korona virüs sürecinde yolcu taşıma kapasitesi ve gelirleri yüzde 85 oranında düşen SAMULAŞ’ın giderlerinin karşılanması için sermayesinin 75 milyon TL’den 125 milyon TL’ye çıkartılması için teklif edilen 50 milyon TL’lik sermaye artırımı teklifi ise oy birliği ile kabul edilerek, meclisin kabulüne sunuldu.
Söz konusu maddeler hakkında komisyon üyelerini bilgilendiren Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram ve SAMULAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, kredi kullanımı ve sermaye artırımı konusunda açıklamada bulundular.

Bayram: “Aylık gelirimiz 40 milyon TL’den 20 milyon TL’ye düştü”
Korona virüsü sürecinde belediyenin gelir kalemlerinde büyük ölçüde azalma olduğunu ifade eden Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, “İller Bankasından nakit kredi kullanımı ile ilgili gündemi konuşuyoruz. Pandemi sürecinde ülke genelinde maliyenin, devletin bütçe gelirlerinde azalmalar oldu. Çünkü birçok vergi ve gelir kalemi ertelendi. Belediye gelirlerinde de bu durumdan dolayı düşüş yaşandı. Önceden 40 milyon TL aylık gelirimiz varken, bu süreçte 20 milyon TL’ye düştü. Aynı zamanda yerelde gelir elde ettiğimiz kira ve diğer işletmeler vardı. Bunlardan da pandemi sürecinin sonuna kadar para gelir alınmaması kararı çıkmıştı. Ayrıca toplu ulaşımda ve hizmet sunduğumuz sahalarda daha önceden olmayan ilave girdiler de gündeme geldi. Sağlık çalışanlarının otellerde kalması, onların yiyecek masrafları, dezenfeksiyon alımı ve maske alımı gibi kalemler giderlerimize eklendi. Şu anda maske her yerde var ama ilk başlarda bu kadar yoktu. Biz pandeminin ilk başında tanesi 3 liradan maske almak zorunda kaldık. Toplu ulaşımda vatandaşa verebilmek için bunu yaptık” dedi.

“Belediye olarak aylık 7075 milyon TL giderimiz var”
150 milyon TL’lik kredi talebinin gerekçesini açıklayan Bayram, “Belediye olarak aylık 7075 milyon TL giderimiz var. Bunun 40 milyon TL’sinin karşılanma durumu pandemi sürecinde oldu. Yaklaşık 40 milyon TL de ekstradan oldu. Bununla ilgili İller Bankası ile görüştük. 3 aylık pandemi sürecinde olan geriye gidişin karşılanması için talepte bulunduk. Onlar da ellerindeki imkanları değerlendireceklerini söylediler. Pandemi süreci ne kadar sürecek bilmiyoruz ama bu 3 aylık vurucu pandemi sürecindeki eksiyi mali açıdan sıfırlamaya dönük bir hadisedir. Bunun da birkaç ay ödemesinin olmamasını istedik. Onun kararını İller Bankası verecek. Bu süreçte Maliye Bakanlığının belediyeye yaptığı kesintiler durduruldu. Ama bizim kesintilerin çoğu İller Bankası üzerinden. Bu kredi talebi de bu dönemi rahatlatacak bir husustur” diye konuştu.

Tamgacı: “Tramvaylar günde 80 bin kişi taşırken, bu sayı 10 bine düştü”
Toplu taşımanın pandemiden oldukça etkilendiğini dile getiren SAMULAŞ A. Ş. Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, “2020 Mart ayından önce tramvay ile günde yaklaşık 80 bin yolcu taşırken, pandemiden sonra bu rakam günde 10 bine düştü. Otobüsler ise günde 35 bin yolcu taşırken, bu da yaklaşık 5 bin kişiye kadar düştü. Ayrıca raylı sitemde taşınan yolcuların yüzde 16’sı ücretsiz yolculardan oluşuyor. Otobüste de bu rakam yüzde 25. Bizim işimiz kamu hizmeti ve kar amacı da gütmemeye çalışıyoruz. Körü körüne zarar edilmesi için de yapılan bir iş değildir. 12 metrelik otobüs 100 km’de 45 litre yakıt harcar. Otobüs boyu düştükçe yakıt azalır. SAMULAŞ’ın 3 ana gider kalemi var. Bunlar personel, yakıt ve elektrik gideridir. Pandemiden etkilenen en büyük yerlerden biri de toplu ulaşım oldu. Alınan kararlar neticesinde yüzde 50 yolcu kapasitesi ile çalıştık. Bunlar da bizi etkiledi. Geçen seneye oranla yaklaşık yüzde 16 oranında borçlarda azalma oldu. Yüzde 12 civarında da bir tasarruf sağlandı. Elektrik faturalarıyla ilgili yüzde 30’a yakın indirim aldık. Yakıtta yüzde 16 üzerinde indirim aldık. Kredilerle alakalı da yapılandırmalar yaptık” şeklinde konuştu.

“Yüzde 85 oranında hem gelirlerde hem de yolcu sayısında azalmalar oldu”
Sermaye artırımının gereksinimine değinen Tamgacı, şunları söyledi:
“Diğer illerin toplu taşıma şirketleri de korona virüsten etkilendi. Ankara’da yolcu sayısı yüzde 88,9 azaldı. Antalya’da yüzde 80, Bursa’da yüzde 82,2, Eskişehir’de yüzde 85,5, Gaziantep’te yüzde 84, Kayseri’de yüzde 82, Kocaeli’de yüzde 88 ve bizde de yaklaşık yüzde 85 oranında hem gelirlerde hem de yolcu sayısında azalmalar oldu. Sermaye artırımı konusunda Türkiye’de farklı yöntemler kullanılıyor. İzmir, Ankara ve İstanbul gibi nüfusu 5 milyondan fazla olan illerde kamu iktisadi kurumları olan işletmeler genel bütçeden sermaye alıyor. İstanbul İETT 2020 yılı içerisinde 700 milyon TL hibe almış, 80 milyon TL zarar açıklamış. Ankara 630 milyon TL zarar açıklamış. Eskişehir 90 milyon TL sermaye artırımı yapmış. Antalya 20 milyon TL sermaye artırımı yapmış. Bursa 60 milyon TL, Kocaeli 50 milyon TL, Kayseri 63 milyon TL ve Gaziantep 60 milyon TL sermaye artırımında bulunmuş. Raylı sistemin ağır bakımları pahalı. Sermaye artırımına işletme giderleri, korona virüs ve yenileme, iyileştirme faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyuyoruz. Bu kapsamda 2020 yılı için 50 milyon TL gibi bir bütçeye ihtiyaç olduğu görülüyor.”
İlgili komisyonlarda görüşülen gündem maddeleri karara bağlanmak üzere meclise gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tayini çıkan komutana plaket
YEREL HABERLER Tayini çıkan komutana plaket
Başkan Demir: “Samsun sağlıkta öncü kent”
YEREL HABERLER Başkan Demir: “Samsun sağlıkta öncü kent”
MINDtheGaps “Bize Hikayenizi Anlatın Yarışması" başladı
YEREL HABERLER MINDtheGaps “Bize Hikayenizi Anlatın Yarışması" ...
Havza Meclisinde görev dağılımı
YEREL HABERLER Havza Meclisinde görev dağılımı
Vali Kaymak alkışlarla uğurlandı Kaymak: "Bedenen buradan gitsem de gönlüm hep burada kalacaktır"
YEREL HABERLER Vali Kaymak alkışlarla uğurlandı Kaymak: "Bedenen ...
Çocuklarda yaz ishaline dikkat
YEREL HABERLER Çocuklarda yaz ishaline dikkat
Başkan Demirtaş: ”Korona virüsü için aldığımız tedbirleri sıkılaştıracağız“
YEREL HABERLER Başkan Demirtaş: ”Korona virüsü için aldığımız ...
65 yaş üstüne kolonya ve maskeler, Erdoğan imzalı mektupla dağıtılıyor
YEREL HABERLER 65 yaş üstüne kolonya ve maskeler, Erdoğan imzalı ...
İnsansız hava aracının düşme anı kamerada
YEREL HABERLER İnsansız hava aracının düşme anı kamerada
Samsun’da kamyon otomobile çarptı
YEREL HABERLER Samsun’da kamyon otomobile çarptı
Samsun'da gözaltına alınan aranan şahıslar adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Samsun'da gözaltına alınan aranan şahıslar adliyeye ...
Başkan Demir: “Samsun’daki huzurevimizde bir tane vaka olmadı” Huzurevinde olağanüstü korona virüs önlemi
YEREL HABERLER Başkan Demir: “Samsun’daki huzurevimizde bir tane ...
Atakum öncü oldu, TEMA’ya fidan yağdı Başkan Cemil Deveci’nin çağrısıyla belediye başkanlarından TEMA’ya bağış zinciri
YEREL HABERLER Atakum öncü oldu, TEMA’ya fidan yağdı Başkan Cemil ...
Sınav kaygısı ile başa çıkmanın yolları
YEREL HABERLER Sınav kaygısı ile başa çıkmanın yolları
Havza'da okullara dezenfeksiyon
YEREL HABERLER Havza'da okullara dezenfeksiyon
Başsavcı Kılıç'tan Vali Kaymak'a veda çiçeği
YEREL HABERLER Başsavcı Kılıç'tan Vali Kaymak'a veda çiçeği
FETÖ’nün ‘mahrem askeri yapılanması’na operasyon: 8 gözaltı
YEREL HABERLER FETÖ’nün ‘mahrem askeri yapılanması’na operasyon: 8 ...
Obezite insan ömrünü 15 yıl kısaltıyor
YEREL HABERLER Obezite insan ömrünü 15 yıl kısaltıyor
Samsun’da, FETÖ’nun askeri yapılanmasına 2 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun’da, FETÖ’nun askeri yapılanmasına 2 gözaltı
Samsun'da aranan şahıslara şok operasyon
YEREL HABERLER Samsun'da aranan şahıslara şok operasyon
51 yılda 306 bin ’kene avcısı sülün' tabiata salındı ’Kene avcısı’ sülünler Samsun’dan Türkiye’ye dağıtılıyor
YEREL HABERLER 51 yılda 306 bin ’kene avcısı sülün' tabiata ...
Korona savaşçıları sessiz taşıyıcılar ve gizli pozitifi vakaların peşinde
YEREL HABERLER Korona savaşçıları sessiz taşıyıcılar ve gizli ...
Samsun'da silahla yaralamaya 2 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da silahla yaralamaya 2 gözaltı
Kayıp 8 yaşındaki Celal'in cansız bedenine ulaşıldı
YEREL HABERLER Kayıp 8 yaşındaki Celal'in cansız bedenine ulaşıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X