Doğa harikası kanyonda piknikçi rezaleti Sorumsuz piknikçiler pes dedirtti

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde bulunan, eşsiz güzelliğe sahip Şahinkaya Kanyonu, piknikçilerin bıraktığı çöpler nedeniyle kötü bir görüntüyle gündeme geldi.

Türkiye'nin ikinci büyük su kanyonu olan, 2015 yılında 'tabiat parkı' ilan edilen kanyon haftanın her günü piknikçilerle dolup taşıyor. Kanyonun güzelliğini seyretmek ve mangal yapmak üzere bölgeye gelen piknikçiler bıraktıkları atıklarla da kanyonu çöplüğe çeviriyor. Bunun son örneği ise vatandaşlar için ayrılan alanda bu sabah çekilen fotoğraflarda görüldü. Burayı kullanan vatandaşların ellerine geçen her şeyi yere attıkları fotoğraflara yansıdı. Yakınlarında bulunan çöp kutularını kullanmaya zahmet etmeyen sorumsuz vatandaşlar yaptıkları ile tepki çekti.

Yapılanı 'sorumsuzluk' olarak nitelendiren sorumlu vatandaşlar ise tabiat harikası yerin kirletilmemesi gerektiğini söyledi. İnsanlardan duyarlı davranmalarını ve çöplerini çöp kutularına atmalarını istedi.

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