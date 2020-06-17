Bafra HEM’den sanal sergi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bafra HEM’den sanal sergi

İHA

Samsun Bafra Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğü pandemi süreci dolayısıyla sanal sergi oluşturdu.

Bafra HEM’den sanal sergi

Samsun Bafra Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğü pandemi süreci dolayısıyla sanal sergi oluşturdu.
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yıl sonunda usta öğreticilerin ürünlerinin yer aldığı sergi bu yıl korona virüs (Covid19) pandemi nedeniyle bu yıl iptal oldu. Serginin iptal olması nedeniyle sanal sergi oluşturuldu. Oluşturulan sanal sergide üretilen ürünler müzik eşliğinde sanal ortamda 7/24 linklerden yayına başladı.
Çalışmaları ve sanal sergi hakkında bilgi veren Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hacı Avcı, “Merkezimiz ilçemizde çeşitli alanlarda kurslar açıp üretim anlamında, istihdam anlamında pek çok kişiye faydalı bir kurumdur. Bu yıl 300 çeşitlilikte 824 kurs açtık. Bu kurslarımızda 11 bin kursiyerimiz bunlardan faydalandı. 6 bin lise ve ortaokul açık öğretim öğrencimiz var. Bafra’da birçok kişiye hitap eden bir kurumuz. Pandemi süreci içerisinde ilçemizdeki kız meslek lisesinin başlattığı maske dikimine biz hayata destek grubu olarak, usta öğreticilerimiz ve kursiyerlerimizin bazılarını gönüllü olarak oraya yönlendirdik. İdareci arkadaşlarımız hayata destek gurubu kurdu. Bu guruptan her gün en azından 10 kişi gündüz çalışmak üzere çoğu arkadaşımızda evlerinde iş yaparak o sıkıntılı dönemini maske ihtiyacını karşılamada üstün özveriyle çalıştılar. Diğer kurumlarla, mesleki eğitimle, milli eğitimle birlikte çok güzel yürüttüler. Bafra’mızı ön plana çıkaracak Bafra bebeği, Bafra Zenbili gibi kurslarımız var. Ayrıca hediyelik eşya kurslarımızla Bafra’mızı daha ön plana tanıtmak adına çalışmalar yürüttük. Yanı ihtiyaç olan her alanda Ama her alanda önceliğimiz engelliler, kadınlar ve çocuklarımız oldu. Her eğitim öğretim sonunda usta öğreticilerimizin ürünlerinin yer aldığı sergimiz pandemi nedeniyle bu sene iptal oldu. Sanal sergi oluşturalım dedik. Bu sanal sergide ürettiğimiz ürünlerden örnekler alarak sergiledik. Yaşanan durumu anlatmak için müzikle bunu destekledik. O söylenen şarkıların işaret diliyle ifade etmeleri sonucu güzel bir kompozisyon ortaya çıktı. Sergimizin sanal olarak linklerimizi yayınladık. Bu linklerden sergimiz 7/24 izlenebilir. “ şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Evinin önünde yaralı bulundu, hastanede öldü
YEREL HABERLER Evinin önünde yaralı bulundu, hastanede öldü
Samsun'da, adliye binasına pompalı tüfekle saldırı
YEREL HABERLER Samsun'da, adliye binasına pompalı tüfekle saldırı
Samsun'da 3 katlı metruk bina alevlere teslim
YEREL HABERLER Samsun'da 3 katlı metruk bina alevlere teslim
Hurda sarı musluk hırsızlığı zanlısı yakalandı
YEREL HABERLER Hurda sarı musluk hırsızlığı zanlısı yakalandı
Samsun’da büyük uyuşturucu operasyonu 20 bin kök kenevir bitkisi ve 8 kilo kubar esrar maddesi ele geçirildi
YEREL HABERLER Samsun’da büyük uyuşturucu operasyonu 20 bin kök ...
Doğa harikası kanyonda piknikçi rezaleti Sorumsuz piknikçiler pes dedirtti
YEREL HABERLER Doğa harikası kanyonda piknikçi rezaleti Sorumsuz ...
55 tarihi eser ayağa kaldırıldı Samsun, Ordu ve Sinop’ta 55 eser restore edildi
YEREL HABERLER 55 tarihi eser ayağa kaldırıldı Samsun, Ordu ve ...
Belediye otobüsü ile çarpışan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Belediye otobüsü ile çarpışan otomobil sürücüsü ...
Samsun'da belediye otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da belediye otobüsü ile çarpışan otomobilin ...
74 yıllık semerci ustası kalbine yenik düştü
YEREL HABERLER 74 yıllık semerci ustası kalbine yenik düştü
Samsun Büyükşehir Belediyesi Komisyon Toplantısı Büyükşehir’e 150 milyon TL kredi SAMULAŞ’ın 75 milyon TL’lik sermayesi 50 milyon TL ek ile 125 milyon TL’ye çıkartılacak
YEREL HABERLER Samsun Büyükşehir Belediyesi Komisyon ...
Tayini çıkan komutana plaket
YEREL HABERLER Tayini çıkan komutana plaket
Başkan Demir: “Samsun sağlıkta öncü kent”
YEREL HABERLER Başkan Demir: “Samsun sağlıkta öncü kent”
MINDtheGaps “Bize Hikayenizi Anlatın Yarışması" başladı
YEREL HABERLER MINDtheGaps “Bize Hikayenizi Anlatın Yarışması" ...
Havza Meclisinde görev dağılımı
YEREL HABERLER Havza Meclisinde görev dağılımı
Vali Kaymak alkışlarla uğurlandı Kaymak: "Bedenen buradan gitsem de gönlüm hep burada kalacaktır"
YEREL HABERLER Vali Kaymak alkışlarla uğurlandı Kaymak: "Bedenen ...
Çocuklarda yaz ishaline dikkat
YEREL HABERLER Çocuklarda yaz ishaline dikkat
Başkan Demirtaş: ”Korona virüsü için aldığımız tedbirleri sıkılaştıracağız“
YEREL HABERLER Başkan Demirtaş: ”Korona virüsü için aldığımız ...
65 yaş üstüne kolonya ve maskeler, Erdoğan imzalı mektupla dağıtılıyor
YEREL HABERLER 65 yaş üstüne kolonya ve maskeler, Erdoğan imzalı ...
İnsansız hava aracının düşme anı kamerada
YEREL HABERLER İnsansız hava aracının düşme anı kamerada
Samsun’da kamyon otomobile çarptı
YEREL HABERLER Samsun’da kamyon otomobile çarptı
Samsun'da gözaltına alınan aranan şahıslar adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Samsun'da gözaltına alınan aranan şahıslar adliyeye ...
Başkan Demir: “Samsun’daki huzurevimizde bir tane vaka olmadı” Huzurevinde olağanüstü korona virüs önlemi
YEREL HABERLER Başkan Demir: “Samsun’daki huzurevimizde bir tane ...
Atakum öncü oldu, TEMA’ya fidan yağdı Başkan Cemil Deveci’nin çağrısıyla belediye başkanlarından TEMA’ya bağış zinciri
YEREL HABERLER Atakum öncü oldu, TEMA’ya fidan yağdı Başkan Cemil ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X