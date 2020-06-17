FETÖ'den gözaltına alınan kadın adliyede

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Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan bir kadın adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında pazartesi sabahı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda bilgisayar programcılığı öğrencisi olduğu öğrenilen E.A. adlı kadın gözaltına alındı.

KOM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan E.A., Samsun Adliyesine sevk edildi.

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