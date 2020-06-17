Millet Kütüphanesi’nden sonra Türkiye’nin ikinci en büyüğü olacak Türkiye’nin en büyük ikinci kütüphanesi Samsun’a yapılıyor

Türkiye’de Külliye’deki Millet Kütüphanesi’nden sonra ‘en büyük ikinci kütüphane’ Samsun’da kurulacak.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’nü temsilen İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında Türkiye’nin en büyük ikinci kütüphanesi yapımı için protokol imzalandı. Başkan Mustafa Demir, “Atakum’a yapacağımız kütüphane, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nden sonra ülkemizin ikinci en büyük olma özelliğini taşıyacak” dedi.

Atakum ilçesindeki ‘Türkİş Eğitim Merkezi’nin 7/24 hizmet verecek kütüphaneye dönüştürülmesi için gerekli çalışmalar hızlandı. Her yaştan insanın faydalanabileceği kütüphane için bugün protokol yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’nü temsilen İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal arasında makamda yapılan protokol karşılıklı olarak imzalandı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 katlı, yaklaşık 30 bin metrekare kullanım alanına sahip olacak Türkiye’nin ikinci büyük kütüphanesini Samsun’a kazandıracaklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Atakum’a yapacağımız kütüphane, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nden sonra Türkiye’nin ikinci en büyük olma özelliğini taşıyacak. En kısa sürede inşa edeceğiz. Her yaş grubunun yararlanacağı, doktora öğrencilerinden tutun da okul öncesi öğrencilerine kadar geniş bir kitleye hitap edecek kütüphanenin protokolünü imzaladık. Başta Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.

Yeni kütüphanenin kullanım alanı ve mimarisiyle Samsun’a önemli bir değer katacağını belirten Başkan Demir, “Bakanlığımızın katkılarıyla inşa edeceğimiz kütüphanemiz, teknolojik alt yapı desteğiyle de çağa uygun bir şekilde tamamlanacak. Kitap kafe, araştırma merkezi, sosyal mekanlar, zeka oyunları atölyeleri gibi birçok alan içerisinde yer alacak. Kütüphaneler bir ilin tarihine, kültürüne ve geçmişine de ışık tutan mekanlardır. O ilin prestijidir. Samsun’umuza yakışan bu bina 7/24 açık olacak. Burada herkes kitap okumanın keyfini yaşayacak” ifadelerini kullandı.

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