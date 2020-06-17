Samsun'da 2 çocuk annesi genç kadın 'hırsızlık' suçundan gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'evlerden hırsızlık' suçundan aranan evli 2 çocuk annesi B.Y.'yi (22) yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Adliyesine sevk edilen B.Y., savcıya ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.