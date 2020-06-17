AVM'den hırsızlık zanlısı, adliyeye çıkarılırken tanınmamak için kafasına bez çanta geçirdi

"Demet Akalın'ın en gariban olduğu dönemler"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da alışveriş merkezindeki 2 ayrı mağazadan hırsızlık yaptığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, adliyeye çıkartılırken tanınmamak için kafasına bez çanta geçirdi.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan Piazza AVM'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alışveriş merkezinde bulunan 2 ayrı mağazadan 499 lira değerinde malzeme çaldığı iddia edilen H.Ö.,(24), Irmak Polis Merkezi ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen H.Ö. tanınmamak için kafasına bez çanta geçirmesi dikkat çekti.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren H.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.