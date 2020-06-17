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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da eski polisin şüpheli ölümü

İHA

Samsun'da meslekten ihraç edilen eski polis ölü halde bulundu.

Samsun'da eski polisin şüpheli ölümü

Samsun'da meslekten ihraç edilen eski polis ölü halde bulundu.
Olay, Samsun'un Canik ilçesi Devgeriş Mahallesi Çiftlik Sokak'ta dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski polis olduğu ve meslekten ihraç edildiği öğrenilen Harun Karakaya (47) yerde yatar halde ölü olarak bulundu. Karakaya'nın cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sırtında sürtünme izleri ve burnunda kırıklar olduğu tespit edilen Harun Karakaya'nın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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